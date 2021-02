Reunião para definir pedido de apoio do Estado para o 1º Congresso Brasileiro de Cerveja em Petrópolis Divulgação

Por O Dia

Publicado 27/02/2021 09:52

Petrópolis - A Prefeitura, por meio das secretarias de Desenvolvimento Econômico e de Turismo (Turispetro), está buscando o apoio da Secretaria de Cultura do Estado para a realização, em Petrópolis, do I Congresso Brasileiro de Cerveja. Idealizado pela iniciativa privada, o projeto é direcionado aos produtores, pesquisadores e empreendedores do setor.



"Petrópolis é o berço da cerveja e um evento dessa magnitude vai fortalecer todo o nosso setor turístico e contribuir para o aquecimento da economia da cidade. Empresários e município precisam trabalhar juntos", frisou o secretário de Turismo, Samir El Ghaoui.



Na reunião, representantes da Feira Deguste, responsável pela elaboração do projeto que é totalmente voltado ao setor cervejeiro empresarial, detalharam a proposta. “O objetivo é promover o encontro dos estudos acadêmicos ao setor de negócios, com feiras, palestras, mini cursos, bate-papos de inovação, entre outros”, explicou a assistente de marketing da Feira Deguste, Gabrielle Freitas.



Participaram do encontro, a secretária de Cultura do Estado do Rio, Danielle Barros; o secretário de Turismo do Rio, Gustavo Tutuca; e o subsecretário de Eventos, Marcelo Monfory.

A previsão é de que o evento seja realizado entre os meses de agosto e setembro, de forma presencial, porém, respeitando as normas e protocolos da Vigilância Sanitária e também será transmitida online.