Ônibus bateu de frente em um poste no Vale dos Esquilos Reprodução/Redes Sociais

Por O Dia

Publicado 26/02/2021 15:49

Petrópolis - Um ônibus bateu de frente em um poste na noite desta quinta-feira (25), no Vale dos Esquilos. Duas pessoas ficaram feridas no acidente que aconteceu na Rua Fernandes Vieira. O coletivo teve a frente completamente destruída e um transformador de energia ficou preso em cima do veículo.

O motorista e uma passageira foram socorridos pelo Corpo de Bombeiros e levados para o Hospital Santa Teresa (HST), com ferimentos leves, e receberão todo o suporte necessário da empresa. O ônibus foi removido do local e a via liberada.

Publicidade

A viação Cascatinha informou que está apurando o que pode ter provocado o acidente com o ônibus que faz a linha 510 – Vale dos Esquilos



Devido à colisão, a região ficou sem energia elétrica e o serviço só voltou ao normal por volta das 5h da manhã desta sexta (26). O trânsito também teve que ser interrompido para os reparos na rede elétrica.