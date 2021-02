O atleta petropolitano Henrique Avancini na prova de mountain bike dos Jogos Pan-Americanos de Lima 2019 Reprodução/Agência Brasil

Publicado 24/02/2021

Petrópolis - Petrópolis vai sediar uma etapa da Copa do Mundo de Mountain Bike em abril de 2022. A prova será realizada em uma fazenda no Vale do Cuiabá. Nesta terça-feira (23), o prefeito interino, Hingo Hammes, recebeu o embaixador da competição no país, o ciclista petropolitano Henrique Avancini, primeiro brasileiro a conquistar uma etapa do torneio.

Também participaram do encontro secretários municipais, empresários do ramo de hotelaria, guias turísticos e os organizadores da prova. A expectativa é que mais cinco mil pessoas visitem a cidade por conta da Copa do Mundo.



"É um sonho valorizar o turismo esportivo em Petrópolis. Trouxemos a Copa Internacional de Mountain Bike em 2019 e foi um grande sucesso. Também criamos a Copa Imperial de Mountain Bike que foi um sucesso em dois anos. Agradeço o empenho e o apoio do Henrique Avancini, que acredita no potencial da nossa cidade e luta para que tudo isso aconteça em Petrópolis", destacou Hammes.



A realização do evento em Petrópolis marca o retorno da competição ao Brasil após 17 anos. A última realização no país foi em 2004. Essa competição é considerada, ao lado da Tour de France, o principal evento ciclístico mundial.

"Estou muito feliz. Essa é uma competição grandiosa, da qual participam os principais ciclistas do planeta. Meu papel como atleta é difundir o esporte, além de divulgar a cidade que eu tanto amo. É uma satisfação enorme e uma grande alegria participar desse momento", disse Avancini.



Para o presidente do Instituto Municipal de Cultura e Esportes (IMCE), Leandro Kronemberger, a competição é uma forma de valorizar o atleta local. “Temos a felicidade de contar com o Avancini, que é um destaque mundial da modalidade, e leva o nome de Petrópolis para todos os lugares. É significativo, pois demonstra que estamos atentos a todas as modalidades esportivas”.



Segundo Samir El Ghaoui, secretário da Turispetro, o evento deve movimentar toda a cadeia de turismo na cidade, com aproveitamento da maior parte dos seis mil leitos existentes no município. “Além da relevância esportiva, o turismo também será muito beneficiado. Chegarão atletas, familiares, torcedores e fãs do esporte de todo o país. Isso movimenta hotéis, comércio, restaurantes, sendo importante para a nossa economia”, comentou.



O mercado brasileiro de ciclismo vem crescendo de forma estável já há alguns anos. Segundo a Abraciclo, o crescimento da produção no Brasil em 2020 foi de 12,8%, com um total de 750 mil bicicletas fabricadas. Um dos motivos desse aumento é a bike entrando no dia a dia do brasileiro durante a pandemia, como explica Rogério Bernardes, organizador do evento.



“Essa conquista representa muito não só para nós e para o Henrique, mas para o ciclismo brasileiro, que será mais uma vez o centro do mapa mundial do esporte em 2022. Vamos fazer o melhor trabalho possível para que a Copa do Mundo não saia nunca mais do Brasil. E tenho certeza que a torcida brasileira vai eletrizar e fazer história”, contou Rogério.