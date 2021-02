Contrato da Concer para administrar BR-040 termina esse mês Reprodução/Internet

Por O Dia

Publicado 24/02/2021 08:51

Petrópolis - O prefeito interino de Petrópolis, Hingo Hammes, vai a Brasília nesta quarta-feira (24) para cobrar resposta do Departamento de Infraestrutura em Transportes (Dnit) sobre a atuação na BR-040, após o fim do contrato com a Concessionária Rio-Juiz de Fora (Concer).

Durante audiência pública realizada na Câmara dos Vereadores na noite desta segunda-feira (22), ele manifestou preocupação com os serviços na estrada, especialmente o socorro às vítimas de acidentes, e falou sobre a mobilização da bancada de deputados do Rio para garantir R$ 55 milhões para custear os serviços de manutenção até 2022, quando está prevista para ser realizada a licitação para definição da nova concessionária.

Publicidade

"É importante que o governo federal agilize a realização da licitação, de forma que tenhamos o quanto antes uma nova concessionária para administrar a rodovia. Precisamos que as obras para construção da nova pista de subida da serra sejam concluídas, que a manutenção devida seja feita e que os motoristas que trafegam pela estrada tenham o socorro necessário em caso de acidentes”, frisou Hammes.