Por O Dia

Duque de Caxias - A Rodovia Washington Luís (BR-040) vai ficar sem cobrança de pedágios entre 2021 e 2022, no trecho de Juiz de Fora e Rio de Janeiro. A medida foi anunciada pelo Ministério da Infraestrutura (Minfra), que comanda a jurisdição da rodovia. De acordo com o órgão federal, o contrato entre a União e a concessionária que administra a BR, a Concer, acaba no início do próximo ano. O novo projeto está em fase de estudos, com leilão previsto para 2022.

O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) assumirá a gestão da rodovia no início de março de 2021 e enquanto a via estiver sob responsabilidade deles, não haverá cobrança de pedágio.

A Concer administra há 24 anos a rodovia, que corta nove municípios de Minas e do Rio de Janeiro: Comendador Levy Gasparian, Três Rios, Areal, Duque de Caxias, Petrópolis e Rio de Janeiro, além de Juiz de Fora, Matias Barbosa e Simão Pereira.



O valor cobrado no pedágio é de R$ 11,60 para carros, R$ 5,80 para motos e pode chegar até R$ 69,90 para caminhões e tratores de seis eixos. A taxa é recolhida nas três praças: Xerém, em Duque de Caxias (RJ); no km 45,5, em Areal (RJ); e no km 816,7, em Simão Pereira (MG).