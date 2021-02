Presidente Jair Bolsonaro Marcelo Camargo/Agência Brasil

Por iG

Publicado 04/02/2021 14:36 | Atualizado 04/02/2021 14:37

Brasília - O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) fez novas piadas sexuais durante um evento de inauguração de um centro treinamento de atletismo em Cascavel, no Paraná. Bolsonaro disse ser "imbrochável ", pelo fato de ter cinco filhos.

"Eu sou imbrochável. Tenho uma filha de 10 anos de idade sem aditivo", disse o presidente ao se referir à filha mais nova, Laura, do casamento com Michelle Bolsonaro. No mesmo evento em que fez piadas sexuais, Bolsonaro voltou a comentar em tom de deboche o caso dos gastos milionários com leite condessado realizados pelo poder Executivo federal.



"Não vai faltar energia do leite condensado para a gente. Pode ter certeza. Se bem que nós bebemos aqueles. Aqueles que fazem fake news, a gente sabe o que têm que fazer com o leite condensado", afirmou.



Ainda em tom provocador, o presidente disse que prática de esportes evita que os jovens venham a aderir aos ideais de esquerda. "Esporte evita que o garoto vá para um caminho diferente, evita que ele vá pra esquerda. Ele vai para direita. Ele vai para o lado do bem", afirmou.