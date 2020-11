Ex-ministro da Secretaria de Governo, General Santos Cruz Reprodução - Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil

Por iG

Publicado 20/11/2020 16:42 | Atualizado 20/11/2020 17:01

Brasília - O ex-ministro da Secretaria do Governo, Carlos Alberto Santos Cruz, afirmou que a gestão do presitente Jair Bolsonaro (sem partido) se tornou um "PT verde-amarelo" e que isso seria um reflexo do "comunismo de direita no Brasil". A declaração foi feita em uma entrevista para a revista Veja.

“Todo regime comunista totalitário divide para facilitar a manipulação. Depois, você ataca pessoas, não ideias”, afirmou.

O general disse também que há um culto à personalidade de Bolsonaro, relembrando os títulos dados pelos seguidores, como "mito" e "designado por Deus".

“Isso tudo é uma técnica que quem consagrou foi o sistema totalitário, foi o comunismo. É o contrário de democracia ”.