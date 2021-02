Vacinação contra COVID-19 em um dos postos de atendimento da Saúde em Petrópolis Divulgação/Ascom

Por O Dia

Publicado 27/02/2021 10:04

Petrópolis - As equipes de enfermagem, sob coordenação do departamento de Vigilância em Saúde, deram sequência nesta sexta-feira (26) à vacinação contra a COVID-19 em Petrópolis. Durante todo o dia, 394 pessoas foram vacinadas.

Deste total, cinco receberam a segunda dose da vacina. Até o momento 10.181 pessoas foram vacinadas no município e outras 4.324 receberam a segunda dose do imunizante. Nos pontos de drive thru do Centro e de Itaipava, e nas UBSs do Quitandinha e Itamarati foram vacinados 348 idosos com idade entre 85 e 89 anos.

Publicidade

profissionais de saúde remanescentes no HMNSE. Em paralelo, equipes do Serviço de Atendimento Domiciliar (SAD) e equipes de PSFs vacinaram 36 pessoas, sendo sete delas pacientes acamados com mais de 60 anos atendidos por equipes do SAD, e 29 por equipes dos PSFs, que atendem além de pacientes acamados com mais de 60 anos, idosos com mais de 90 anos. Vacinação contra COVID-19 em um dos postos de atendimento da Saúde em Petrópolis divulgação/Ascom Equipes de enfermagem vacinaram ainda dezremanescentes no HMNSE. Em paralelo, equipes do Serviço de Atendimento Domiciliar (SAD) e equipes de PSFs vacinaram 36 pessoas, sendo sete delas pacientes acamados com mais de 60 anos atendidos por equipes do SAD, e 29 por equipes dos PSFs, que atendem além de pacientes acamados com mais de 60 anos, idosos com mais de 90 anos.

A vacinação de idosos com idade entre 85 e 89 anos segue sendo realizada em quatro pontos fixos: no campus da Universidade Católica de Petrópolis (UCP) na Rua Benjamin Constant – Centro, e no Parque Municipal, em Itaipava; além das UBSs do Quitandinha e do Itamarati.

Publicidade

Os pontos de vacinação da UCP e do Parque de Itaipava funcionam no sistema drive thru, mas atendem também pessoas que chegam à pé. A vacinação é feita sempre das 9h às 16h. Até o a noite de ontem, 2.206 idosos na faixa etária entre 85 e 89 anos estavam cadastrados para a vacinação. A vacinação de pessoas com idade entre 85 e 89 anos segue até o dia 6 de março.

internet, poderão a partir de segunda-feira (1º) fazer o cadastro pelo telefone. Para receber a vacina, idosos devem estar cadastrados no site da prefeitura . Idosos que encontram dificuldades para lidar com a, poderão a partir de segunda-feira (1º) fazer o cadastro pelo telefone.

Publicidade

O serviço visa atender exclusivamente idosos que não têm acesso ou não sabem lidar com equipamentos eletrônicos para preencher sozinhos o cadastro no site da prefeitura. Nestes casos o idoso pode entrar em contato com a Secretaria de Saúde pelos telefones 2233-8850, 2233-8852.

O atendimento estará disponível de segunda a sexta, das 9h às 16h. A Prefeitura mantém um Whatsapp para esclarecer dúvidas da população sobre a vacinação contra a Covid-19: é o 99946-1161.