Veículo com 2 ocupantes caiu dentro do rio na altura da antiga fábrica São Pedro de Alcântara Reprodução/Redes Sociais

Publicado 27/02/2021 10:30

Petrópolis - Duas pessoas ficaram feridas em um acidente na manhã deste sábado (27), na rua Washington Luiz, no Centro de Petrópolis. As vítimas estavam em um carro que caiu dentro do rio na altura da antiga fábrica São Pedro de Alcântara.

O acidente aconteceu por volta das 7h e o Corpo de Bombeiros foi chamado para socorrer as vítimas. O

homem e a mulher foram levados para o Hospital Santa Teresa (HST) e de acordo com o comandante, tenente-coronel Luiz Diogo, os dois estavam conscientes.

No domingo passado (21), outro acidente parecido deixou o saldo de uma mulher morta e outra pessoa ferida depois que o carro em que as vítimas estavam caiu dentro do rio, no Bingen. O acidente ocorreu próximo à entrada do bairro Duarte da Silveira, por volta das 23h.