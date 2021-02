Homem fica com cadeado preso no dedo Divulgação/CBMDF

14/02/2021

Brasília - O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) foi chamado na noite de sábado (13) para retirar um cadeado preso ao dedo de um morador do Distrito Federal. As informações são do Metrópoles.



O objeto estava preso ao dedo de José Sousa Marques, que vive em situação de rua, há oito dias. De acordo com o que ele relatou aos bombeiros, alguém prendeu o cadeado em seu dedo enquanto ele dormia.

Depois de avaliar a situação, a equipe de bombeiros levou josé até o Hospital de Base do Distrito Federal. Com a dificuldade de retirar o cadeado, o dedo de José poderia ter que ser amputado, mas um dos bombeiros teve a ideia de chamar um chaveiro.

Eles então, chamaram alguns profissionais, e dois chaveiros foram até o hospital. Após alguns minutos, o cadeado foi aberto e o dedo de José não preciso de nenhum procedimento cirúrgico.

Os bombeiros haviam combinado de dividirem os custos com os chaveiros, mas os dois profissionais fizeram questão de não cobrar pelo serviço.