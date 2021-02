Drauzio Varella Youtube/Reprodução

Por O Dia

Publicado 27/02/2021

O professor e filósofo Silvio Almeida recebe para um bate-papo no YouTube o Doutor Drauzio Varella, médico e escritor referência no Brasil em saúde, e a Doutora Jaqueline Góes, biomédica e guia da Equipe Halo / Nações Unidas, que em 48h desde a confirmação no Brasil liderou o sequenciamento, pela primeira vez, do genoma do vírus Covid-19.



A conversa marca a estreia do quadro “Cruzos”. Os convidados debatem o comportamento dos governos de Donald Tump e Jair Bolsonaro durante a pandemia, os prejuízos causados pela desinformação nas redes sociais e as fakenews envolvendo a vacina chinesa CoronaVac. Dra. Jaqueline faz parte, inclusive, da #EquipeHalo, campanha global criada pela Organização das Nações Unidas (ONU) que visa aproximar as pessoas da ciência pelas redes sociais.







As consequências psicológicas da pandemia para os profissionais de saúde também serão abordadas, assim como o futuro dos cientistas, dos pesquisadores e do Sistema Único de Saúde no Brasil (SUS) em um cenário de desvalorização da carreira e falta de recursos.



Por fim, os participantes ressaltam a importância da vacina e dos protocolos de segurança. “Compartilhe esse vídeo, especialmente para aquelas pessoas que esqueceram da importância do isolamento. Algo que causa mais de 220 mil mortes no país não pode ser levado na brincadeira”, diz Silvio.



O objetivo do quadro “Cruzos” é promover encontros entre diferentes pessoas de diferentes segmentos. O vídeo, produzido pela Play9, irá ao ar no canal de Silvio Almeida no YouTube, neste sábado.