O presidente da Câmara dos Deputados, deputado federal Arthur Lira (PP-AL), afirmou neste sábado, 27, durante evento virtual, que não ouviu nenhum governador reclamar da logística adotada pelo Ministério da Saúde. No entanto, Lira reconheceu que o ministro Eduardo Pazuello possui problemas de comunicação no enfrentamento da pandemia do novo coronavírus.

Lira brincou que o ideal seria ter um ministro com algumas características de Pazuello e do ex-ministro da Saúde Luiz Henrique Mandetta. "Mandetta comunicava muito bem, mas entregava muito mal", alfinetou. Desafeto do presidente da República, Jair Bolsonaro, o ex-ministro Mandetta saiu do governo no ano passado, em meio à pandemia.

O presidente da Câmara afirmou ainda que pretende conversar com os governadores de todos os Estados para colocar a Casa à disposição neste momento de crise. "Estava falando hoje com o Wellington Dias (governador do Piauí), para arrumar uma reunião com todos os governadores", disse Lira. Dias está à frente da questão das vacinas no Fórum Nacional de Governadores.

O presidente da Câmara participou neste sábado de evento virtual do Grupo Prerrogativas, que reúne profissionais da área do Direito.