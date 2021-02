O governador do Rio afastado, durante um culto numa igreja na Baixada Fluminense Facebook / Reprodução

Publicado 23/02/2021 18:19 | Atualizado 23/02/2021 18:29

Rio - O governador afastado do Rio, Wilson Witzel, disse, nesta segunda-feira na Assembleia de Deus dos Últimos Dias, localizada em São João de Meriti, na Baixada Fluminense, que iria "salvar" a vida do pastor Marcos Pereira da Silva, acusado de ter estuprado diversas mulheres no ano de 2006, na sede da igreja. Na época, foram divulgadas gravações de escutas telefônicas onde o religioso conversava com suas fiéis, utilizando termos que faziam referência a atos sexuais.

Em uma parte do culto, Witzel pede licença para falar e pega o microfone. Neste momento, ele pede desculpas por uma frase que falou durante uma entrevista.

Durante culto, Wilson Witzel pede desculpa por fala sobre arma durante sua campanha, e defende pastor acusado de estupro. #ODia



"Eu quero corrigir uma frase minha durante uma entrevista. Deus tocou no meu coração. Durante minha campanha, eu falei: troca seu fuzil por uma bíblia, senão nós vamos te matar. Essa frase viralizou. Eu quero mudar isso hoje: troque seu fuzil por uma bíblia, porque nós vamos te salvar", disse ele aos gritos.

Em outro trecho, o governador afastado vai até o púlpito e cita que "Deus nos deu o pastor Marcos Pereira para evangelizar e para tirar das ruas as pessoas com dificuldades".

No dia 1 de novembro de 2018, em discurso de apoio ao combate à corrupção e a criminalidade, Wilson defendeu o abate de criminosos. Em sua fala, ele disse que durante operações, os policias teriam que "mirar na cabecinha e... fogo! para não ter erro".

Também durante o culto, o governador apareceu todo o tempo sem máscara. A obrigação do uso do equipamento foi sancionada pelo próprio Witzel em junho de 2020, para não gerar a propagação do coronavírus. A lei prevê multas que variam de R$ 106 a R$ 1.065.