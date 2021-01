Thiago Andrade, de 36 anos, era militante bolsonarista e esteve presente em atos favoráveis ao presidente da República Reprodução/Instagram

06/01/2021

Morreu no último domingo (6) em São Paulo, segundo familiares, o pastor Thiago Andrade, de 36 anos, vítima da Covid-19. Ativista bolsonarista, ele integrava o “Movimento São Paulo Conservador" e defendia o uso de cloroquina e ivermectina como formas de prevenção da doença, causa pela qual ficou conhecido.

A defesa do uso desses medicamentos contra o novo coronavírus é também algo defendido pelo presidente da República, Jair Bolsonaro, apesar de não haver eficácia científica comprovada. As informações são do portal "G1".

Thiago Andrade estava há 30 dias internado com a covid-19 e teve duas paradas cardiorrespiratórias. Sua morte foi informada nas redes sociais por meio de sua esposa, Francislene Rodrigues, e de seu irmão, Daniel Souza.

Após a morte, a família do pastor recebeu as condolências do deputado federal pelo PSL-SP, Eduardo Bolsonaro, filho do presidente da República. No texto que escreveu em suas redes sociais, o parlamentar agradeceu pela atuação do ativista, mas não citou a causa de sua morte. Confira: