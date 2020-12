Prefeito Bernardo Rossi acompanha testagem em massa contra a COVID-19 na cidade Reprodução

Por O Dia

Publicado 09/12/2020 09:33

Petrópolis - O prefeito Bernardo Rossi acompanhou, na manhã desta terça-feira, mais uma etapa das ações de testagem em massa da população. As atividades tiveram início às 09h em mais dois locais da cidade: Escola Municipal Jandira Bordignon, no bairro Quitandinha, e Escola Municipal Cirillo Callaon, no Roseiral.

Além de uma equipe fixa, duas outras percorreram as ruas de ambos os bairros realizando exames de casa em casa. Nesta quarta-feira, a testagem em massa vai acontecer na Siméria (quadra ao lado da Associação de Moradores) e Estrada da Saudade (Fábrica do Saber). Os testes em massa fazem parte das ampliações da prefeitura para frear a disseminação da COVID-19 na cidade.



Na tarde de segunda-feira, o prefeito anunciou novas medidas contra a pandemia no município. No Hospital Alcides Carneiro (HAC), a prefeitura realizou o redimensionamento da rede de saúde. Dez leitos de UTI comuns foram remanejados para a internação exclusiva de pacientes infectados pelo novo coronavírus.

Publicidade

Também no HAC, serão suspensas, a partir desta quarta-feira, todas as cirurgias classificadas como eletivas, com exceção dos procedimentos de urgência e emergência, oncológicos e vasculares. Cinco leitos de UTI foram abertos nesta segunda-feira no Hospital Nossa Senhora de Aparecida (HNSA), fazendo com que a taxa de ocupação fosse reduzida de 69.8% para 56.6%. Mais sete leitos serão disponibilizados pela unidade ainda esta semana.



Bernardo Rossi anunciou, ainda, que a prefeitura tem todo o planejamento para retomar as atividades da UPA de Cascatinha como UPA Vermelha, isto é, tendo a unidade voltada exclusivamente aos atendimentos e internações de pacientes da COVID-19, em caso de crescimento contínuo da doença na cidade.

“Petrópolis está preparada para o enfrentamento à COVID-19. Nossas ações têm como base nosso compromisso em salvar vidas. Não tivemos óbitos por falta de leitos para pacientes infectados pelo coronavírus. Não faltaram respiradores em nossas unidades. Vamos fazer tudo o que está a nosso alcance para zelar pela saúde dos petropolitanos”, afirmou o prefeito.



Petrópolis realizou a ampliação das medidas de combate à COVID-19. As ações têm como objetivo manter a cidade segura e diminuir os recentes índices de contaminação e internação provocados pela doença. Além da ampliação da testagem em massa em pontos fixos e de casa em casa, exames de PCR (SWAB) poderão ser realizados em mais quatro unidades de saúde já nesta semana: Itamarati, Pedro do Rio, Quitandinha e Retiro.



A prefeitura ampliou, ainda, as ações de conscientização da população através de carros de som em ruas e bairros da cidade. Ações de desinfecção de ruas e locais públicos também foram estendidas a todos os pontos de grande circulação de pessoas no município. Nas garagens, ônibus estão sendo rigorosamente higienizados pelas equipes de saúde.

Publicidade

Na última sexta-feira foram intensificadas, também, as ações de fiscalização da SSOP, Vigilância Sanitária e Procon contra as constantes aglomerações aos finais de semana no Centro da cidade.



“Muitas pessoas insistem em burlar as orientações e têm se aglomerado aos finais de semana. Têm feito festas com dezenas de pessoas. Por mais que haja fiscalização, não podemos retirar ninguém das ruas. São pessoas que, em sua maioria, não utilizam máscaras e acabam levando o vírus pra casa, contaminando amigos e parentes. Estamos fazendo de tudo para manter a cidade segura, mas precisamos da colaboração de todos neste momento”, finalizou a secretária de saúde, Fabíola Heck.