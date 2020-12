Agentes da Defesa Civil vistoriam pontos de apoio em caso de chuvas fortes em Petrópolis Reprodução

Petrópolis - Seguindo o cronograma de preparação do Plano Verão de Petrópolis 2021, a Secretaria de Defesa Civil e Ações Voluntárias realizou nesta terça-feira a vistoria dos pontos de apoio do Duques, Independência e Quitandinha.

Foram vistoriados os pontos na E.M. Odette Fonseca, no Duques; E. M. Alto Independência, no Independência; e a Escola Paroquial Bom Jesus, no Quitandinha. Todos os locais visitados até o momento estão aptos a receberem possíveis vítimas de chuvas fortes.

Desde a última sexta-feira estão sendo realizadas as inspeções nos pontos de apoio para atendimento a possíveis vítimas de chuvas fortes. A Ação faz parte do Plano Verão de Petrópolis 2021, que será lançado oficialmente no próximo dia 10/12.



Nas visitas são verificadas as condições dos dormitórios temporários, refeitórios, banheiros, chuveiros entre outros. Também são testados os sistemas de alerta e sirenes. Tudo para que no período mais crítico de chuvas a população possa ser atendida com conforto e segurança.



Nesta quarta-feira a Defesa Civil encerrará o cronograma de visitas, vistoriando mais três pontos de apoio no Quitandinha, e um no Bingen.



O Secretário de Defesa Civil, Coronel Paulo Renato Vaz ressalta o trabalho de prevenção realizado durante a gestão: “Desde 2017 trabalhamos em prevenir e proteger os petropolitanos que vivem em áreas de risco. A prevenção sempre foi, e continua sendo o nosso foco. Essa é melhor forma de proteger e salvar vidas. E é isso o que sempre nos cobrou o prefeito Bernardo Rossi”, disse.



A Defesa Civil informa que em casos de chuvas fortes e acionamento das sirenes, os moradores devem buscar imediatamente o ponto de apoio mais próximo. O telefone 199 também fica disponível 24h para relatos de ocorrências como deslizamentos e alagamentos.