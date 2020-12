Prédio que abrigava a Dentsplay vai se transformar em uma central de distribuição da rede de supermercados Armazém do Grão Reprodução

Por O Dia

Publicado 11/12/2020 07:08 | Atualizado 11/12/2020 08:24

Petrópolis - A antiga sede da empresa Dentsply, no Bingen, vai passar a abrigar uma central de distribuição da rede de supermercados Armazém do Grão. O imóvel foi adquirido recentemente e a previsão que o novo empreendimento gere mais de 200 empregos diretos.



Na manhã desta quinta-feira, o vice-prefeito Baninho, no ato representando o prefeito Bernardo Rossi; o secretário de Desenvolvimento Econômico, Marcelo Soares; o secretário de Obras, Roberto Júnior; e o diretor-presidente da rede de supermercados, Antoane Correa, estiveram reunidos no imóvel, onde foi apresentado todo o planejamento para a ocupação e utilização do espaço.



“Fico muito feliz em saber que, com o auxilio da prefeitura, um novo espaço que estava ocioso vai abrigar o empreendimento de uma empresa petropolitana. Serão mais de 200 empregos gerados de forma direta e acredito que muito mais vagas serão criadas ao longo da implementação do negócio. A prefeitura vai estar dando todo suporte necessário”, declarou o prefeito Bernardo Rossi.



O vice-prefeito Baninho também se mostrou muito animado com a perspectiva da criação de novos empregos na cidade e disse que “quando a Dentsplay saiu da cidade, foi motivo de muita tristeza, mas agora com a chegada desse novo empreendimento, acredito que teremos uma retomada muito positiva do crescimento de vagas formais de emprego, motivo de muita alegria”.



Correa, diretor-presidente do Armazém do Grão, destacou: "Nossa meta é ativar essa planta que já gerou muitos empregos, foi muito importante para centenas de famílias. Tenho o propósito de realizar aquilo que aconteceu no passado, trazendo o centro de distribuição para esse local, além de alguns outros negócios que envolvem o Armazém do Grão. Também vamos abrir a oportunidade de outras empresas estarem se integrando neste mesmo espaço. Acredito muito no sucesso de nossa cidade e agradeço todo esforço do governo municipal”.



Soares destacou que “existem alguns pontos importantes a serem destacados. O primeiro é a reativação de um prédio desta magnitude que estava vazio e que vai voltar a gerar empregos. Outra questão é que a empresa, genuinamente petropolitana, comercializa em suas unidades produtos provenientes de Petrópolis, o que torna esse empresário exemplar. Desejo todo sucesso nessa nova investida a ele e a todos os futuros colaboradores da empresa”