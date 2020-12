Reunião na prefeitura para tratar de questões logísticas e de operação da obra foi realizada nesta quinta-feira Reprodução

Petrópolis - Começou nesta semana a preparação do terreno para a reconstrução do supermercado Extra na Rua Paulo Barbosa, no Centro. Uma reunião na prefeitura para tratar de questões logísticas e de operação da obra foi realizada nesta quinta-feira. Estão previstos aproximadamente 500 empregos diretos gerados em Petrópolis até março de 2021. Em 2017 um incêndio destruiu o empreendimento.



Serão mais de 500 empregos gerados na cidade, 200 no período de obras e aproximadamente 300 empregos depois da loja inaugurada. O prefeito Bernardo Rossi comemorou os novos postos de trabalho. “Mesmo enfrentando uma pandemia, eu fico feliz em poder participar da geração que quase 500 novas vagas de trabalho na nossa cidade. É um passo importante para a retomada da nossa economia”, disse.



O vice-prefeito de Petrópolis, Albano Filho (Baninho), recebeu a arquiteta Juliana Miranda e o Engenheiro Glauber Vieira, ambos do Grupo Pão de Açúcar (GPA), para tratar da retomada das obras do supermercado Extra, destruído por um incêndio em 2017. A reunião também contou com a presença de outros representantes do município, como o presidente da CPTRANS, José Luis Voigt, o Secretário de Desenvolvimento Econômico, Marcelo Soares, e o Coordenador de Planejamento e Gestão Estratégica do município, Dalmir Caetano.



Em pauta estiveram temas como o apoio logístico da prefeitura na organização do trânsito para recebimento do maquinário pesado utilizado na obra, além do auxílio nos locais de armazenamento dos materiais.



A rede de supermercados Extra faz parte do GPA, maior grupo de varejo da América do Sul, tem 169 lojas pelo Brasil e em expansão, emprega mais de 44 mil colaboradores.



Também estiveram presentes na reunião o Procurador Geral da Prefeitura, Sebastião Médici, o Secretário de Obras, Roberto Júnior, a Secretária de Serviços, Segurança e Ordem Pública, Karina Bronzo.