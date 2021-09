Grupo começa a ser vacinado nesta sexta-feira (1º) - Divulgação/Ascom

Publicado 29/09/2021 19:55

Petrópolis - Petrópolis vai abrir nesta quinta-feira (30) o cadastro para doses de reforço da vacina contra a covid-19 em idosos a partir dos 70 anos. O novo grupo começa a receber a vacina na sexta-feira (1º). Vale lembrar que, para tomar a dose de reforço, é preciso que o idoso tenha completado o esquema vacinal há no mínimo seis meses.

O cadastramento, segundo informações da Secretaria de Saúde, será necessário em função do grande número de idosos na faixa etária de 70 a 79 anos que estão perto de completar seis meses após a segunda dose – dados da Prefeitura mostram que 20 mil pessoas estarão aptas a receberem a dose de reforço apenas no mês de outubro. O cadastro deve ser preenchido no site da prefeitura (www.petropolis.rj.gov.br).

“Temos hoje 93% da população adulta que recebeu pelo menos uma dose da vacina. Mais da metade desta população maior de 18 anos - 55,87% - já está com o esquema de vacinação concluído, com as duas doses ou a dose única da vacina. A Secretaria de Saúde hoje trabalha em frentes importantes de imunização contra a covid-19: a vacinação de adolescentes, a aplicação de segunda dose e o reforço na imunização de idosos que concluíram o esquema de vacinação há mais de seis meses. De forma responsável e organizada, estamos avançando dia a dia em direção à meta de termos toda população apta a receber a vacina imunizada”, destaca o prefeito Hingo Hammes.

A aplicação do reforço para idosos com mais de 70 anos é uma orientação do Ministério da Saúde e em Petrópolis está sendo feita de forma escalonada desde o início do mês. Atualmente a Secretaria de Saúde está aplicando a dose de reforço em idosos com mais de 80 anos e em idosos que vivem em Instituições de Longa Permanência.

“Desde o início do mês, 1.210 idosos já receberam a dose de reforço. É muito importante que os idosos compareçam. A orientação é para que os idosos ou os responsáveis por aqueles idosos que têm algum tipo de dificuldade verifiquem a data da segunda dose e observem se o prazo de seis meses já passou, pois a dose de reforço deve ser aplicada após este prazo. É fundamental que o cartão de vacinação seja apresentado para que a equipe possa verificar o tipo de vacina que ele já recebeu e confira o prazo”, destaca o secretário de Saúde, Aloisio Barbosa da Silva Filho.

A aplicação do reforço do imunizante segue as orientações do Ministério da Saúde, que enviou Nota Técnica aos municípios no mês passado estabelecendo as diretrizes para a aplicação, que deve ser feita em pessoas com mais de 70 anos.



A dose de reforço em idosos com mais de 70 anos começou a ser aplicada no dia 1º de setembro em pessoas que vivem em Instituições de Longa Permanência para Idosos (ILPIs). “A vacina continua sendo o instrumento mais eficaz para nos proteger da covid-19, evitando que os casos se agravem. A vacina salva vidas!”, afirma Aloisio Barbosa.