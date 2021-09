São dois cursos oferecidos gratuitamente pela Casa do Trabalhador de Petrópolis - Reprodução

Publicado 28/09/2021 17:52

Petrópolis - A Casa do Trabalhador de Petrópolis, em parceria com Itaipava Cursos e Treinamentos, Bernascone & Bernascone e Rotary Cidade Imperial, está oferecendo dois cursos presenciais e gratuitos de qualificação profissional. As vagas são limitadas e seguirão os protocolos de segurança contra a COVID-19, com uso de máscara, álcool em gel e distanciamento entre os alunos.

O curso de Desenvolvimento Profissional é destinado para quem quer se aperfeiçoar na elaboração de currículo, desempenho em entrevistas de emprego e apresentação pessoal. O curso será promovido em um único dia, a ser definido, com duração de três horas.

Já o curso de Vendas no Varejo será direcionado para jovens que estão em busca do primeiro emprego e os profissionais que buscam recolocação no mercado de trabalho. Terá duração de oito semanas, com aulas sendo ministradas às terças-feiras, de 10h as 11h.

As inscrições são limitadas e começam nesta quarta-feira (29), a partir das 9h, na sede da Casa do Trabalhador, que fica rua Dr. Porciúncula, 75. O telefone para contato é o 2246-8942.