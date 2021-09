Trabalho vem sendo realizado desde o início do ano pela Secretaria de Obras - Divulgação/Ascom

Publicado 27/09/2021 18:42

Petrópolis - O governo municipal de Petrópolis concluiu na última semana a recuperação de mais de cem quilômetros de estradas vicinais na zona rural do distrito da Posse, Brejal e Taquaril. O trabalho vem sendo realizado desde o início do ano pela Secretaria de Obras, que se reuniu com o Comitê de Estradas do Brejal para estabelecer o calendário organizado de serviços de melhoria do acesso dos moradores e produtores, bem como o escoamento da produção.

“Foi uma intervenção importante, que não acontecia, de forma tão extensa há muitos anos. Era um anseio de produtores rurais e moradores do Brejal e Taquaril. Nos reunimos com o comitê semanalmente para que essa intervenção atendesse às demandas da comunidade, dando prioridade aos trabalhos emergenciais. Claro que o trabalho continua, mas agora é uma ação de manutenção do já foi feito até agora”, ressaltou o prefeito interino, Hingo Hammes, que vistoriou as ações de recuperação na região.

Neste momento, a secretaria de Obras executa o trabalho de revisão da Estrada dos Albertos: “Essa foi uma das primeiras estradas em que executamos o trabalho de recuperação, no início do ano. E é normal que aconteça agora a revisão. Esse trabalho será feito em todas as estradas de forma contínua”, informou o secretário de Obras, Maurício Veiga, dizendo ainda que será feito um trabalho semelhante ao realizado no Brejal entre os bairros Fazenda Inglesa e Secretário.

Mais de 100km de estradas recuperadas

No Brejal, o trabalho aconteceu nas estradas: Santa Matilde (5km); Albertos (8km); Quisséis (4km); Cachoeirinha (4km); Santa Maria (5km); Avelino de Carvalho (500m); Targinos (4km); Arnaldo Dyckerhoff (6km); Caboclos (2km); Sossego (1km); Rio Bonito (5km); Xingú (11km); Contrões (8km); Pilatos (3km); e Cruzeiro (8km). Além do Taquaril, o trabalho incluiu ainda o Paiolinho e trechos da Granja Cláudia e Mata Cavalos.

As ações na região contaram com serviços de drenagem em trechos como o acesso à Escola Avelino de Carvalho, além do nivelamento e remoção de lixo verde das laterais das estradas. “A equipe realizou ainda reparos em caixas de drenagem, além de substituição de manilhas quebradas”, informa o engenheiro da secretaria de Obras, Vitor Augusto Kreischer, que lembra ainda que as intervenções incluíram o trabalho de roçada.

Segundo o secretário de Obras, Maurício Veiga, no Brejal, foram, ao todo, 86 quilômetros de vias recuperadas. “São dezesseis estradas, que ajudam a escoar a produção local. O trabalho, no entanto, também incluiu outras estradas da região, como a Taquaril”, esclarece Veiga.