Centro de Saúde Professor Manoel José Ferreira fica na Rua Santos Dumont, 100, no Centro da cidade - Reprodução

Publicado 25/09/2021 18:22

Petrópolis - O setor de pediatria do Centro de Saúde Professor Manoel José Ferreira, no Centro da cidade, deu início nesta semana a uma ação solidária para arrecadar brinquedos para o Dia das Crianças. As doações podem ser entregues aos vigias na entrada do Centro de Saúde, das 7h às 20h. Os brinquedos, que podem ser novos ou usados (desde que em boas condições), serão doados para as crianças atendidas na unidade.

“Nossa intenção é tornar o dia dessas crianças marcante. Vamos mobilizar os esforços dentro do próprio Centro de Saúde e distribuir os brinquedos para a criançada atendida na pediatria da unidade. Campanhas de arrecadação como essa mobilizam os petropolitanos e despertam o espírito solidário das pessoas, tornando o Dia das Crianças mais feliz”, destaca o secretário de Saúde, Aloisio Barbosa Filho.

A diretora do Centro de Saúde, Célia Bretas, faz o convite para quem puder realizar doações: “Todos os brinquedos doados serão bem-vindos. As crianças ficarão super felizes. Agradecemos imensamente quem puder participar. Quem tiver um brinquedo que seu filho já não brinca mais, que está parado no canto, doe ele para a gente. Esse brinquedo fará a diferença na vida de outra criança”.

O Centro de Saúde Professor Manoel José Ferreira fica na Rua Santos Dumont, 100, no Centro da cidade.