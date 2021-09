Com o lema "quem adota, colhe amor", a ação vai acontecer na Praça Dom Pedro II - Reprodução

Publicado 23/09/2021 19:07

Petrópolis - A prefeitura de Petrópolis, através da Coordenadoria de Bem-estar Animal (Cobea), vai realizar no próximo sábado (25) a 1ª edição da Primavera de Adoção. A campanha, que começou em fevereiro deste ano, já está na 12ª etapa e, agora, pela primeira vez, vai ser realizada com tema sazonal.

Com o lema “quem adota, colhe amor”, a ação vai acontecer na Praça Dom Pedro II, de 10h às 15h. As ONG’s Dog’s Heaven, Irmão Animal, GAPA Itaipava e Alma Peluda ficarão responsáveis por disponibilizar os animais para adoção. Os interessados em ganhar um novo amigo precisam atender os pré-requisitos exigidos pela Coordenadoria para garantir que os animais estarão seguros de seus direitos básicos. Além disso, é necessário a apresentação dos documentos pessoais, CPF e carteira de identidade, comprovante de residência fixa e ser maior de 18 anos.Além das instituições parceiras, uma equipe da Vigilância Ambiental também estará no local orientando a população sobre os cuidados com animais peçonhentos. “Estamos conseguindo trazer conscientização e orientação durante as etapas. Nosso objetivo tem sido gerar posses responsáveis aos nossos bichinhos. Até o momento, 87 animais já foram acolhidos. Vamos continuar propagando essa ideia, sempre contando com o apoio de toda a nossa população”, afirmou o prefeito Hingo Hammes.Nesta etapa, o Conselho Municipal de Proteção e Defesa dos Animais (COMUPA) e a Universidade Estácio de Sá estarão como apoiadores da campanha. A loja Rospauth e a Escola de Tosa Cintia Lima também serão parceiros do evento e irão viabilizar benefícios aos novos tutores e aos pets que foram acolhidos. Uma das novidades deste fim de semana vai ficar por conta da nova coordenadora de Bem-estar Animal, Raphaela Buriche, que vai estar em sua primeira campanha à frente da pasta.“Estou muito feliz de poder dar continuidade ao trabalho que começou no início deste ano. Uma das novidades que já acertamos para as próximas etapas das campanhas é que as levaremos também para os distritos. Na 13ª edição, agendada para o dia 02 de outubro, a Posse vai receber as nossas barracas. A intenção é, por meio dessas ações, ampliar a nossa atuação e gerar oportunidade de outros bichinhos ganharem novos lares”, disse Raphaela.Vale destacar que todos os animais que estarão presentes no evento já estão castrados, vacinados e vermifugados. Em caso de chuvas, a campanha poderá ganhar uma nova data de realização. Para esclarecimento de qualquer dúvida referente à iniciativa, a Coordenadoria disponibiliza contatos por e-mail e telefone. E-mail: [email protected] ; telefone: (24) 2291-1505.