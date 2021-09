Trabalho de busca ativa realizado pela Secretaria de Saúde visa garantir a imunização de todos os petropolitanos - Divulgação/Ascom

Trabalho de busca ativa realizado pela Secretaria de Saúde visa garantir a imunização de todos os petropolitanosDivulgação/Ascom

Publicado 22/09/2021 15:22

Petrópolis - Dando sequência às ações de busca ativa em 50 unidades de saúde básica (PSFs e UBSs), equipes da Divisão de Imunização iniciaram esta semana a etapa de aplicação da segunda dose da vacina CoronaVac em moradores que receberam a primeira dose no mês passado.

O trabalho de busca ativa realizado pela Secretaria de Saúde visa garantir a imunização de todos os petropolitanos aptos a receberem o imunizante. Moradores cadastrados nos postos que eventualmente ainda não tenham sido vacinados também podem receber a vacina. Em paralelo, as equipes realizam também a aplicação da dose de reforço em idosos com mais de 80 anos acamados.

“Temos números muito positivos, mas a busca ativa é fundamental para encontrarmos pessoas que, por alguma razão, ainda não tomaram a vacina”, destaca o prefeito de Petrópolis, Hingo Hammes.

Desde o dia 20 de agosto, quando teve início este trabalho, 3 mil pessoas foram vacinadas nos postos pelas equipes que fazem a busca ativa, sendo 2.831 com a primeira dose e 169 com a segunda dose: “Com a busca ativa facilitamos o acesso e conseguimos vacinar pessoas que por algum motivo ainda não tinham se imunizado. É fundamental que todos se protejam deste vírus”, disse o secretário de Saúde, Aloisio Barbosa da Silva Filho, lembrando que os resultados positivos da vacinação são claros.

“Quando analisamos os dados dos últimos meses verificamos redução dos casos graves e diminuição na demanda por atendimentos e internações de pacientes com covid-19. Isso é resultado da vacinação. Seguimos trabalhando para que todos sejam vacinados”, completou.

A exemplo do que foi feito no início da busca ativa, a aplicação da segunda dose é feita de forma escalonada por profissionais de saúde em áreas de unidades de saúde existentes em bairros distribuídos nos cinco distritos, entre Postos de Saúde da Família (PSFs) e Unidades Básicas de Saúde (UBSs) com Estratégia de Saúde da Família. O cronograma prevê a busca ativa até 13/10, e foi elaborado por equipes da Divisão de Imunização e da Superintendência de Atenção à Saúde. O trabalho é voltado exclusivamente para moradores que já são cadastrados e atendidos pelas equipes de estratégia de Saúde da Família, que são avisados com antecedência sobre o dia de vacinação na sua área.

Petrópolis tem até o momento 92% da população adulta vacinada - 51% destas pessoas com o esquema de vacinação completo com a segunda dose ou dose única da vacina. Dados da Secretaria de Saúde mostram que as pessoas estão retornando para receber a segunda dose: o município tem 96,4% de retorno para a aplicação da segunda dose, índice que está acima do que estabelece o Ministério da Saúde, 90%.