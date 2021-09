Adolescentes com 15 anos já podem se cadastrar para serem vacinados contra a COVID-19 em Petrópolis - Divulgação/Ascom

Publicado 21/09/2021 16:53

Petrópolis - Com 2.055 adolescentes que já receberam a vacina contra a COVID-19, entre jovens com e sem comorbidades, e 92% da população adulta já vacinada com pelo menos uma dose, o prefeito de Petrópolis, Hingo Hammes, e o secretário de Saúde, Aloisio Barbosa da Silva Filho, anunciaram mais uma ampliação da campanha: adolescentes com 15 anos já podem se cadastrar a partir desta terça-feira (21), para vacinação nesta quarta-feira (22). O cadastro está aberto no site da prefeitura (www.petropolis.rj.gov.br).

“Tínhamos até ontem, 92,25% da população adulta vacinada e 50,62% com o esquema de vacinação completo. Com o início da vacinação de adolescentes com 15 anos, seguimos avançando em direção à meta de o quanto antes, termos a vacina no braço de todas as pessoas aptas a receberem o imunizante. A Secretaria de Saúde está organizada para que a vacinação seja realizada de forma simultânea para diferentes públicos neste momento”, destaca Hammes.

Até segunda-feira, 225.559 pessoas tinham recebido a primeira dose da vacina e 122.533 destes concluíram o esquema de vacinação recebendo a segunda dose ou a dose de reforço da vacina.

“Estamos avançando com a vacinação dos adolescentes, da mesma forma adotada nas demais faixas etárias, com planejamento e disponibilização de vagas a partir do estoque de vacinas que temos hoje. Seguiremos ampliando a vacinação, sempre conforme a chegada de novos lotes de vacinas”, explica o secretário de Saúde Aloisio Barbosa da Silva Filho, lembrando que todos os demais grupos aptos a receber a vacina continuam sendo vacinados.

“Seguimos vacinando pessoas com mais de 18 anos com ou sem comorbidades, aplicando a segunda dose nos grupos já vacinados e também a dose de reforço em idosos com mais de 80 anos, idosos que vivem em ILPIs, e em pacientes imunossuprimidos. É muito importante que todos que ainda não se vacinaram e estão dentro dos grupos aptos a receberem a vacina não deixem de se vacinar”, pontua Aloisio Barbosa, lembrando que idosos aptos a receberem a dose de reforço não precisam de cadastro para serem vacinados.

A aplicação da dose de reforço em idosos com mais de 80 anos está sendo feita no ponto de vacinação da UCP na Rua Benjamin Constant, no Centro ou no Parque municipal em Itaipava. Lembrando que nestes casos o reforço deve ser aplicado a partir de seis meses após a segunda dose do imunizante.

Número do CPF



Pais e responsáveis por crianças e adolescentes devem ficar atentos: no ato do cadastramento é preciso informar o número do CPF da pessoa a ser vacinada. O dado é exigido pelo Ministério da Saúde para inclusão da informação sobre todos os vacinados, de todas as idades, no sistema nacional, evitando fraudes ou erros que possam prejudicar a identificação dos vacinados posteriormente.

Quem não tem o CPF pode emitir o documento gratuitamente pela internet, no site da Receita Federal, no link https://www.gov.br/pt-br/servicos/inscrever-no-cpf. Basta clicar no tópico “Etapas para a realização deste serviço” e seguir o passo a passo. O link seguinte é o “inscrição de cidadão brasileiro residente no país”. O link para acesso direto ao formulário da Receita Federal é o https://servicos.receita.fazenda.gov.br/Servicos/CPF/InscricaoPublica/inscricao.asp. O número do novo CPF sai na hora.