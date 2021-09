Petrópolis vai ampliar vacinação de adolescentes contra a COVID-19 - Reprodução

Petrópolis vai ampliar vacinação de adolescentes contra a COVID-19Reprodução

Publicado 20/09/2021 17:45

Petrópolis - O prefeito de Petrópolis, Hingo Hammes, e o secretário de Saúde, Aloisio Barbosa da Silva Filho, anunciaram a ampliação da vacinação de adolescentes contra a COVID-19: quem tem 16 anos já pode se cadastrar a partir da tarde desta segunda-feira (20), agendando a aplicação da vacina para terça-feira (21).

Os dados devem ser preenchidos no site da prefeitura (www.petropolis.rj.gov.br). O anúncio está sendo feito no momento em que a cidade tem 92,13% do público adulto vacinado com a primeira dose ou dose única do imunizante. Mais de 50% deste grupo já tem o esquema de vacinação completo, com a aplicação da segunda dose ou dose única.

“Vamos seguir nosso planejamento, chamando, de maneira escalonada, por faixa etária, adolescentes para a vacinação contra a covid-19. Estamos trabalhando para termos, o quanto antes, toda a população vacinada, mais protegida de complicações provocadas pelo coronavírus”, disse Hammes.

Aloisio lembra que Petrópolis tem sido considerada referência na vacinação - o município não suspendeu a vacinação em nenhum momento, desde o início da campanha, e vem garantindo a segunda dose do imunizante a todos os que tomaram a primeira dose na cidade.

“Seguimos avançando com a vacinação, de forma escalonada, dos adolescentes, conforme o planejamento que já havia sido feito pala equipe da Secretaria de Saúde. Importante destacarmos que Petrópolis está hoje com um percentual de vacinação da população adulta acima dos 90% recomendados por órgãos técnicos de saúde para início da vacinação de adolescentes. Em paralelo seguimos aplicando a dose de reforço em idosos, hoje com 80 anos e pacientes imunossuprimidos. A Secretaria tem todo um planejamento para seguir avançando para as demais faixas etárias de adolescentes, sempre lembrando que dependemos do envio de mais lotes de vacinas para que possamos chegar àqueles com 12 anos”, detalhou.

Em caso de dúvidas, a prefeitura disponibiliza um canal de comunicação direto, o Whatsapp da Saúde - assistente virtual que fornece informações sobre a vacinação, locais de atendimento a pacientes com sintomas da doença e boletins. O atendimento está disponível pelo número (24) 9.9200-1428

Até sábado, Petrópolis tinha 224.370 pessoas que receberam a primeira dose ou dose única da vacina contra a covid-19. Destes, 121.369, concluíram o esquema de vacinação com a aplicação da segunda dose ou dose única do imunizante. Dados da Divisão de Imunização apontam que em Petrópolis, 96,4% da população cujo prazo para receber a segunda dose já venceu, retornou para receber a segunda dose – índice superior ao estabelecido pelo Ministério da Saúde, 90%.