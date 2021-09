Suspeito foi levado para a 105ª DP, no Retiro - Reprodução

Publicado 17/09/2021 20:13

Petrópolis - Uma operação das polícias Civil e Militar na Comunidade do Neylor, no Retiro, teve como resultado a apreensão do gerente do tráfico da região na manhã desta sexta-feira (17). Ele foi encontrado na casa da companheira, onde os agentes conseguiram encontrar 124 pinos de cocaína, cinco trouxinhas de

maconha e R$ 450 em dinheiro vivo.

A ação cumpria um mandado de prisão preventiva contra o suspeito por tráfico. Os policiais contaram que o homem, quando percebeu a chegada da polícia jogou pela janela uma sacola contendo parte da droga e um celular, que não foi encontrado pelas equipes. O dinheiro e a maconha estavam em uma cômoda no quarto da residência.

A outra parte da droga estava escondida na carenagem de uma motocicleta da marca Yamaha de cor branca. O veículo estava estacionado na garagem da casa. O suspeito foi levado para a 105ª DP.