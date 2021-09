Adolescentes na faixa de 17 anos sem comorbidades devem aguardar as novas orientações para receber a vacina contra a COVID-19 - Divulgação

Publicado 17/09/2021 13:12 | Atualizado 17/09/2021 13:49

Petrópolis - Com base em Nota Técnica emitida pela Secretaria de Estado de Saúde e pelo Conselho de Secretarias Municipais de Saúde do Estado do Rio de Janeiro (COSEMS), Petrópolis está suspendendo, a partir desta sexta-feira (17), a vacinação contra a COVID-19 de adolescentes com 17 anos sem comorbidades.

A nota técnica foi liberada após determinação do Ministério da Saúde. O município, que, assim como os demais, foi surpreendido pela nova instrução, aguardará orientações do Ministério da Saúde e da Secretaria de Estado de Saúde em relação à vacinação deste grupo. Com isso, adolescentes na faixa etária de 17 anos sem comorbidades que estavam cadastrados para vacinação nesta sexta-feira (17) devem aguardar as novas orientações.

"Petrópolis seguiu à risca o que previa o Plano Nacional de Imunização e, assim como os demais municípios, foi surpreendido por esta mudança na orientação do Ministério da Saúde. Estamos prontos para vacinar este público de 12 a 17 anos sem comorbidades, utilizando a vacina já autorizada para este grupo, mas, diante da nova nota técnica, estamos acatando a determinação e suspendendo a vacinação de adolescentes. Vamos seguir trabalhando para termos a população vacinada o quanto antes", afirmou o prefeito Hingo Hammes.

"Desde o princípio da campanha, Petrópolis vem seguindo as orientações do Ministério da Saúde. Neste sentido, a Divisão de Imunização fez todo o planejamento para que estivéssemos preparados para vacinar neste momento os adolescentes, conforme havia sido orientado pelo Ministério. Seguimos fazendo todos os esforços para imunizar a população o quanto antes", destacou o secretário de Saúde Aloisio Barbosa da Silva Filho.

A nota da Secretaria de Estado foi emitida após orientação do Ministério da Saúde, que revisou a recomendação para imunização em adolescentes de 12 a 17 anos, “restringindo o seu emprego somente aos adolescentes de 12 a 17 anos que apresentem deficiência permanente, comorbidades ou que estejam privados de liberdade, apesar da autorização pela Anvisa do uso da Vacina Pfizer/Biontech”.

Seguindo as orientações do Ministério da Saúde, o município segue vacinando os adolescentes de 12 a 17 anos com comorbidades e deficiência permanente, e todos os demais públicos, cujo cadastro segue aberto na pagina da prefeitura (www.petropolis.rj.gov.br).