Serão cerca de 15 famílias beneficiadas pela iniciativa do poder público - Divulgação/Ascom

Publicado 16/09/2021 20:07

Petrópolis - A prefeitura de Petrópolis, através da secretaria de Meio Ambiente e da Comdep, e em parceria com a Águas do Imperador, entregou hoje (16) quatro kits para a instalação de fossas sépticas que vão garantir o tratamento de esgoto residencial para cerca de 50 pessoas na comunidade Unidos Venceremos, no Quarteirão Brasileiro. Serão cerca de 15 famílias beneficiadas pela iniciativa do poder público.

O kit básico é composto de fossas, filtros, tubos e conexões e a previsão é que a instalação seja iniciada ainda nesta semana. Além do Quarteirão Brasileiro, a prefeitura também vai instalar fossas sépticas na comunidade da Vila São Francisco – localidade conhecida também como Horta, que fica no Meio da Serra e no Morro dos Anjos, no Caxambu. Essa ação garante o tratamento de esgoto para mais de 100 pessoas somando esses dois locais.

Já na Comunidade do Ingá, na Posse, serão colocados cinco biodigestores com o mesmo objetivo. Serão 30 pessoas beneficiadas. "São ações com foco no saneamento básico. Com as fossas sépticas e os biodigestores, garantimos que o esgoto produzido deixe de ser despejado na natureza, contribuindo com o meio ambiente e com a qualidade de vida dos moradores”, disse o prefeito Hingo Hammes.

O secretário de Meio Ambiente, Edmardo Campbell, acompanhou a entrega do material na comunidade Unidos Venceremos. “Os moradores aguardavam o saneamento há bastante tempo. Essa ação, que conta com o apoio da Águas do Imperador, proporciona diversos benefícios para os moradores e garante a preservação dos recursos naturais das áreas atendidas. Nos próximos dias vamos iniciar a instalação aqui e nos outros locais já entregues”, disse.