Serão cerca de 15 famílias beneficiadas pela iniciativa do poder públicoDivulgação/Ascom
Prefeitura vai instalar fossas sépticas no Quarteirão Brasileiro
Iniciativa vai beneficiar cerca de 50 pessoas que vivem na comunidade Unidos Venceremos
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Linhas de ônibus sofrem atrasos de até 40 minutos após quebra de carreta no Centro
Pelo menos 24 linhas de ônibus das empresas Cidade Real e Petro Ita foram afetadas
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Revitalizações foram realizadas entre janeiro e setembro deste ano
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