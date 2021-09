Caso foi registrado na 105ª DP, no Retiro - Reprodução

Publicado 15/09/2021 19:05

Petrópolis - Um homem ficou ferido após ser esfaqueado na rua Brigadeiro Castrioto, no Bairro Esperança, na manhã dessa quarta-feira (15). Ele foi atingido no tórax, abdômen e pescoço, e precisou ser levado para o Hospital Alcides Carneiro (HAC). Seu estado de saúde não foi divulgado e ainda não se sabe o que pode ter motivado o crime.

Segundo informações da Polícia Militar (PM), a vítima, de 33 anos, mora de Bangu, na Zona Oeste do Rio de Janeiro e possui passagens por diversos crimes. Os militares chegaram até o local após serem acionados para verificarem um possível tumulto na região do Floresta, no entanto, ao passarem pelo Bairro Esperança se depararam com o homem caído no chão com perfurações de faca pelo corpo.

Uma equipe do 15º Grupamento de Bombeiros Militar (GBM) já estava prestando socorro à vítima. Na 105ª DP, onde o caso foi registrado, ficou constatado que ele já tinha passagens por furto e roubo à mão armada, tendo saído da prisão há 15 dias.