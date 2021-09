Operação Energia Legal tem como objetivo melhorar a qualidade do serviço nas comunidades - Divulgação/Ascom

Petrópolis - O governo municipal participou nesta terça-feira (14), da operação Energia Legal, promovida pela concessionária de energia Enel Distribuição Rio, com os moradores da comunidade do Madame Machado, em Itaipava.

Com o apoio das equipes da Coordenadoria Especial de Articulação Institucional e da Secretaria de Serviços, Segurança e Ordem Pública (SSOP), a prefeitura prestou esclarecimento sobre serviços públicos e deu suporte para o atendimento de cerca de 50 pessoas. Com estrutura montada na quadra esportiva da localidade, os moradores conseguiram agilizar a emissão de segunda via de conta, solicitação de troca de titularidade, parcelamento de dívidas e troca de lâmpada. Amanhã (15), o mesmo trabalho será realizado no Vila Rica, de 8h30 às 17h, próximo ao Posto de Saúde da Família (PSF) do bairro.



A operação Energia Legal tem como objetivo melhorar a qualidade do serviço nas comunidades. Além de facilitar o acesso aos serviços, a ação promove avaliação de segurança das instalações elétricas das localidades, a partir da identificação de ligações irregulares, que podem oferecer risco para as moradias e principalmente, para a população. Os moradores que tiverem dúvidas sobre o consumo de energia das residências, podem ainda pedir avaliação da instalação do serviço, o que pode facilitar o pedido de readequação do sistema elétrico.



O outro lado da ação, de conscientização e de serviços, conta com o apoio da prefeitura, através do Departamento de Iluminação Pública da SSOP, como explica Cléo de Marco, coordenadora do Gabinete da Cidadania – ligado a coordenadoria Especial de Articulação Institucional.



“Durante os atendimentos realizados pela Enel, surgem dúvidas da população que são relacionadas aos serviços oferecidos pelo poder público, como por exemplo, a troca de lâmpadas nos bairros. Nossa presença é importante para orientar e sanar qualquer situação. Além disso, damos continuidade à conscientização sobre as medidas sanitárias relacionadas à Covid-19”, explica Cléo.