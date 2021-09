Caso foi registrado na 105ª DP, no Retiro - Reprodução

Caso foi registrado na 105ª DP, no RetiroReprodução

Publicado 13/09/2021 20:19

Petrópolis - Um suspeito identificado como o gerente do tráfico no bairro Independência foi preso em operação da Polícia na manhã desta segunda-feira (13). O homem, de 19 anos, foi detido em uma casa na rua Cacilda Becker, junto com outro suspeito, que estava dormindo.

Os policiais encontraram no imóvel 61 cápsulas de cocaína, 32 trouxinhas de maconha e 62 pedras de crack, escondidas no travesseiro de um dos suspeitos. De acordo com os policiais, o homem que estava dormindo, é o autor dos disparos de arma de fogo contra policiais em 2020 durante uma operação na região.

Os dois suspeitos foram levados para a 105ª Delegacia de Polícia (DP), no Retiro, onde foram autuados em flagrante por tráfico de drogas.