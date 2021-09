Prefeito Hingo Hammes e vereadores Marcelo Chitão e Júnior Coruja estiveram no conjunto habitacional neste domingo (12) - Divulgação/Ascom

Publicado 13/09/2021 19:42

Petrópolis - A manhã de domingo (12) foi especial para as 60 famílias do Conjunto Habitacional Sérgio Fadel, em Nova Cascatinha. O prefeito de Petrópolis, Hingo Hammes, esteve no local fazendo a entrega dos termos de doação dos apartamentos. O documento era esperado pelos moradores há mais de 25 anos.



"Estou muito orgulhoso e feliz por ter sido o facilitador para a conclusão deste processo e por, agora, ter a oportunidade de entregar os termos, concretizando o sonho de tantas pessoas. Agora poderão viver com mais tranquilidade, pois se tornaram, de fato, proprietários dos seus imóveis", disse Hammes.



A cerimônia de entrega dos termos de doação aconteceu no pátio do conjunto habitacional. Os vereadores, Marcelo Chitão e Júnior Coruja, estiveram representando a Câmara Municipal. "Conheço a realidade desses moradores e entendo a importância do documento para cada uma dessas famílias. Participar diretamente da realização desse sonho antigo que tinham é gratificante", disse Chitão.

"É uma espera de quase 26 anos que está chegando ao fim. É um momento histórico e que realmente fará a diferença na vida de todos os moradores, pois essa é a segurança que todos precisavam", completou Júnior Coruja.



A primeira a receber o documento foi Marieta Barbosa Siqueira, de 87 anos, a com maior idade entre os moradores. A líder comunitária Lucimar Gomes Neto também comemorou: "Esta é uma grande conquista. Um momento muito esperado por todos, pois agora os apartamentos são nossos de verdade. Aguardávamos há mais de 25 anos e agora, em menos de três meses, tudo foi resolvido", disse.

A moradora Adelizete Aparecida de Souza Bernardes, de 57 anos, se emocionou: "Apesar de tantos anos de espera, nunca perdi as esperanças. Esse é um momento de vitória e sou muito grata a todos que se empenharam para a concretização desse sonho, frisou. Elas residem no local desde a entrega dos apartamentos, no fim de 1995.



O Conjunto Habitacional Sérgio Fadel tem 60 apartamentos divididos em 4 blocos e foi entregue às vítimas das chuvas de 1988. O local também recebeu uma série de melhorias, como ações de limpeza, capina e roçada, além de melhorias nos jardins e no parquinho infantil.