Sessenta e sete pessoas já foram atendidas pela equipe da SAS, que vai ficar nove dias na sede da Associação de Defesa dos Mananciais do Alcobaça. - Divulgação/Ascom

Publicado 12/09/2021 15:42

Petrópolis - A Secretaria de Assistência Social (SAS) fechou com saldo positivo a primeira semana do CRAS Volante, em Cascatinha. Sessenta e sete pessoas foram atendidas pela equipe da SAS, que vai ficar nove dias na sede da Associação de Defesa dos Mananciais do Alcobaça (Adma). No local, os moradores podem verificar benefícios como o Bolsa Família, BPC, o "ID" Jovem e o Cartão Imperial, em mais esta ação do programa Acelera Petrópolis.

Com a implantação do CRAS Volante, a equipe da Secretaria de Assistência Social tem o objetivo de oferecer os serviços de recadastramento e atualização de seus dados junto ao CadÚnico mais próximo das comunidades. Isso evita que os beneficiários tenham que se deslocar de uma região para outra. Este é o caso da dona de casa Andréia Bernardo Dias, de 49 anos, que mora no Alcobacinha.

"Eu precisava resolver logo a atualização do Bolsa Família e quando soube que o CRAS estava aqui pertinho, vim logo. Isso cria uma facilidade enorme para a gente, que não precisa ir ao Centro. Aqui é bem mais tranquilo", disse Andréia.

O CRAS Volante já percorreu neste ano as comunidades do Vicenzo Rivetti, Roseiral, Jardim Salvador, Meio da Serra, Caxambu e Floresta, contabilizando 521 atendimentos.

O Cras Volante estará em Cascatinha até o próximo dia 17 e o público pode se dirigir ao local de 9h às 16h. A secretária de Assistência Social, Rosane Borsato, destacou a importância do serviço: “Estando mais perto das comunidades, estamos facilitando a vida de nossos usuários nesses tempos de pandemia, lembrando que todos os protocolos de prevenção a covid-19 estão sendo seguidos e no local estão sendo disponibilizadas máscaras e álcool gel".