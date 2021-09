Vacinação de reforço contra a COVID-19 deste grupo será feita terça (14) e quarta-feira (15) próximas - Divulgação/Ascom

Vacinação de reforço contra a COVID-19 deste grupo será feita terça (14) e quarta-feira (15) próximasDivulgação/Ascom

Publicado 12/09/2021 15:25

Petrópolis - A Prefeitura de Petrópolis abriu neste domingo (12) cadastro para pessoas imunossuprimidas (com baixa imunidade) receberem a dose de reforço da vacina contra a COVID-19. Para preencher o cadastro a pessoa deve acessar o - A Prefeitura de Petrópolis abriu neste domingo (12) cadastro para pessoas imunossuprimidas (com baixa imunidade) receberem a dose de reforço da vacina contra a COVID-19. Para preencher o cadastro a pessoa deve acessar o site da prefeitura e clicar no banner “dose de reforço Imunossuprimidos”, que estará ao lado do link de cadastramento para primeira dose.

A vacinação deste grupo será feita na terça (14) e quarta-feira (15), com opções de agendamentos em quatro diferentes pontos da cidade: Clube Palmeira, no Itamarati; Esporte Clube Magnólia, no Bingen; Centro de Saúde Professor Manoel José Ferreira, no Centro; e Parque Municipal, em Itaipava.

“O reforço na vacinação destas pessoas que têm imunidade baixa e por isso são mais vulneráveis é mais um passo importante dentro da campanha de imunização contra a covid-19 na cidade. A Secretaria de Saúde faz todo um planejamento para que a gente continue a atender de forma organizada todos os públicos a medida em que a campanha avança e é ampliada. A vacinação de cada petropolitano é importante para a proteção de todos”, declarou o prefeito de Petrópolis, Hingo Hammes.

De acordo com as orientações do Ministério da Saúde, imunossuprimidos podem receber a dose de reforço a partir de 28 dias após a aplicação da segunda dose. “É fundamental que todos observem no cartão de vacina a data em que foi aplicada a segunda dose e verifiquem se já estão aptos a receber a dose de reforço, que, no caso das pessoas imunossuprimidas, deve ser feita pelo menos 28 dias após a segunda dose, diferente dos idosos, que precisam de um intervalo maior - seis meses”, explicou o secretário de Saúde, Aloisio Barbosa da Silva Filho.

Até o momento, cerca de 2.300 pessoas com imunidade baixa foram vacinadas contra a COVID-19 em Petrópolis. Fazem parte deste grupo pacientes com doenças renais crônicas em diálise, pessoa com câncer, pessoas que vivem com HIV, entre outras doenças que causam perda de imunidade. Para a aplicação da dose de reforço, no momento da vacinação é obrigatória a apresentação do comprovante de vacina, além de CPF, documento pessoal com foto e laudo médico.

“O cartão de vacinação é importante para que a equipe de vacinação verifique o tipo de vacina que foi aplicada anteriormente e possa conferir também a data em que a aplicação da segunda dose foi feita, garantindo que o prazo para receber o reforço está correto”, finalizou Aloisio.