A educadora infantil radicada em Petrópolis Valéria Cardoso, autora do livro "Dona Coruja Quer Dormir"Divulgação

Publicado 11/09/2021 12:37

Petrópolis - A educadora infantil radicada em Petrópolis Valéria Cardoso está lançando seu primeiro livro de literatura infanto-juvenil: "Dona Coruja Quer Dormir". O lançamento está marcado para o dia 15 de setembro, às 17h, na Livraria Nobel, na rua 16 de Março, no Centro.

A história de "Dona Coruja Quer Dormir" se passa em uma floresta que, antes alegre e barulhenta, ficou silenciosa sem os ensinamentos de Dona Coruja.

Valéria é educadora infantil e autora de diversos espetáculos artístico-educacionais, onde atua, compõe, canta e encanta o público ao contar histórias de forma lúdica e divertida. Seu repertório educativo sempre apresenta temas ligados ao meio ambiente, folclore e contos de fada. Em seu livro de estreia, não poderia ser diferente! Com uma narrativa envolvente e cheia de valores, a floresta ganha ainda mais vida com as ilustrações de Rodrigo Santana.

“A história de 'Dona Coruja Quer Dormir' faz uma alusão ao momento atual em que vivemos e que exige um olhar muito atento da sociedade em relação aos novos hábitos das crianças, que estão se acostumando com o isolamento e se fechando em seu ‘próprio mundinho’ digital”, explicou a autora.

O livro revela que, apesar do conhecimento estar ao alcance de todos, o papel do professor e a interação social ainda são fundamentais.