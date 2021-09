Em Petrópolis, taxa de retorno de pessoas a postos para receber 2ª dose da vacina está acima do que estabelece o Ministério da Saúde - Divulgação/Ascom

Em Petrópolis, taxa de retorno de pessoas a postos para receber 2ª dose da vacina está acima do que estabelece o Ministério da SaúdeDivulgação/Ascom

Publicado 10/09/2021 21:26

Petrópolis - Com 218.979 pessoas maiores de 18 anos que já receberam a primeira dose ou dose única da vacina contra a covid-19, Petrópolis tinha até quinta-feira (9) 90,46% da população adulta vacinada. Até a data, o município tinha também 628 adolescentes com comorbidades vacinados. Dados da Secretaria de Saúde mostram que 112.395 pessoas concluíram o esquema vacinal, recebendo a segunda dose ou a dose única da vacina, o que significa que 46,43% da população adulta recebeu as doses necessárias para a imunização.

Levantamento feito pela Divisão de Imunização da Vigilância em Saúde do município mostra que a taxa de retorno de pessoas aos postos para receber a segunda dose da vacina, dentro do prazo previsto, está acima do que estabelece o Ministério da Saúde (90%). Em Petrópolis, 96,4% das pessoas cujo prazo para receber a segunda dose já venceu, retornaram e receberam a segunda dose e estão com o esquema vacinal completo.

“São números que mostram que estamos no caminho certo. Desde o princípio da campanha, Petrópolis se destaca pela organização e responsabilidade na condução da vacinação. A vacinação já mostrou resultados, com a redução dos casos graves. Todos os esforços estão sendo feitos para que toda população esteja imunizada o quanto antes”, destaca o prefeito Hingo Hammes.

“Temos uma boa taxa de retorno para segunda dose, acima do preconizado pelo Ministério da Saúde, mas seguimos trabalhando para que todos sejam vacinados e ainda para que aqueles que receberam a primeira dose concluam o esquema de vacinação. A imunização completa é fundamental para que possamos controlar a pandemia e vencer a covid-19”, completa o secretário de Saúde, Aloisio Barbosa da Silva Filho.

Estão sendo vacinados hoje em Petrópolis pessoas maiores de 18 anos sem comorbidades, adolescentes com idade entre 12 e 17 anos com comorbidades, gestantes, puérperas e lactantes. A vacinação acontece em 13 pontos distribuídos nos cinco distritos. Para receber a vacina é preciso estar cadastrado no site da prefeitura (www.petropolis.rj.gov.br).

Para acelerar a aplicação de vacinas contra a covid-19, a Secretaria de Saúde elaborou um cronograma para fazer a busca ativa por pessoas ainda não vacinadas nas áreas atendidas por equipes de Estratégia de Saúde da Família. Em 11 dias, 2.398 vacinas forma aplicadas – 2.256 referentes a primeira dose e 142 referentes a segunda dose.

Em outra frente de imunização, a Secretaria de Saúde segue aplicando, conforme orientação do Ministério da Saúde, doses de reforço em idosos que vivem em Instituições de Longa Permanência (INPIs). Até quinta-feira (09/09) 208 idosos institucionalizados com mais de 70 anos receberam a aplicação da dose de reforço da vacina.