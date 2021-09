Cartaz da 11ª edição da campanha de adoção de animais promovida pela Prefeitura de Petrópolis - Reprodução

Publicado 10/09/2021 20:50 | Atualizado 10/09/2021 20:54

Petrópolis - A 11ª edição da Campanha de adoção de animais promovida pela Prefeitura de Petrópolis, por meio da Coordenadoria de Bem-estar Animal, vai acontecer neste sábado (11), de 10h às 15h, na Praça Dom Pedro. O evento, que iniciou em fevereiro deste ano, possibilitou 84 acolhimentos responsáveis ao todo.

Neste fim de semana, três instituições ficarão responsáveis por disponibilizar cães e gatos para acolhimento: Alma Peluda, Irmão Animal e a GAPA Itaipava. Vale destacar que, para realizar o processo de adoção, os interessados precisam ser maiores de 18 anos, além de apresentar comprovante de residência fixa, carteira de identidade e CPF.“É muito perceber que as campanhas estão tendo resultado positivo. São dez edições, sempre com números muito bons. Já possibilitamos novos lares para 84 animais e tenho certeza que vamos popularizar gradativamente mais a ideia sobre a posse responsável para alcançarmos mais acolhimentos”, afirmou o prefeito de Petrópolis, Hingo Hammes.Além das instituições citadas, a iniciativa conta com apoio do Conselho Municipal de Proteção e Defesa dos Animais (COMUPA), Secretaria de Saúde, Universidade Estácio de Sá e loja Rospauth, que presenteia os novos tutores com um cupom de 10% de desconto em produtos do seu estabelecimento, e a Escola de Tosa Cintia Lima, que oferece uma sessão de banho e tosa aos animais acolhidos. Uma equipe da Vigilância Ambiental também estará presente no local e vai orientar a população sobre os cuidados com animais peçonhentos.Em caso de chuvas, o evento poderá ganhar uma nova data de realização. A Coordenadoria também disponibiliza contatos por e-mail e telefone para esclarecimento de dúvidas dos munícipes.E-mail: [email protected] ; telefone: (24) 2291-1505.