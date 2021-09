Dessa vez, o programa acontece na quadra comunitária da rua 24 de Maio - Divulgação/Ascom

Publicado 09/09/2021 20:43 | Atualizado 09/09/2021 21:17

Petrópolis - A prefeitura, através da Secretaria de Esportes, Promoção da Saúde, Juventude, Idoso e Lazer (SEPJIL), promove no próximo sábado (11) mais uma edição do Festival das Comunidades. A ação será realizada seguindo todos os protocolos de segurança contra a Covid-19. Dessa vez, o programa acontece na quadra comunitária da rua 24 de Maio. Serão realizadas atividades diversas como recreação infantil, alongamento e futebol. A programação acontece das 9h às 12h e será acompanhada por profissionais de educação física e estagiários.

"O objetivo é estimular a prática de atividade física nas comunidades, em especial, entre as crianças e adolescentes. Aproveitamos as estruturas que já existem nos bairros para isso", explica o prefeito Hingo Hammes. Neste ano, o Festival das Comunidades já foi realizado nas quadras comunitárias do Atílio Marotti, Moinho Preto (Vila São Francisco), Vila Rica e no Duques.

"Criamos o programa em 2017, quando eu era secretário de Esportes, e desde aquela época sempre foi sucesso total. É uma atividade itinerante, que acontece por toda a cidade, e que abre espaço para crianças e adolescentes participarem e mostrarem seus talentos", completou Hingo.

Todas as edições deste ano foram consideradas um sucesso pelo governo municipal e também pelos moradores das comunidades. Em cada uma havia, pelo menos, 20 pessoas participando das atividades, como explica o secretário da SEPJIL, Leandro Kronemberger.

"No Atílio Marotti a gente conseguiu receber crianças de outros locais, como do Quarteirão Brasileiro, por exemplo. No Moinho Preto também, com as crianças do Alto da Derrubada. Essa integração é muito importante para os nossos jovens. Vamos oferecer o programa em todas as regiões da cidade", disse Berg.