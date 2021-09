Coronel da PM André Henrique de Oliveira conhece instalações do Centro Integrado de Monitoramento e Operações de Petrópolis (CIMOP) - Divulgação/Ascom

Coronel da PM André Henrique de Oliveira conhece instalações do Centro Integrado de Monitoramento e Operações de Petrópolis (CIMOP)Divulgação/Ascom

Publicado 10/09/2021 20:28

Petrópolis - Após o primeiro encontro com o prefeito Hingo Hammes na última quinta-feira (9), o novo comandante do 26° Batalhão de Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, o coronel André Henrique de Oliveira conheceu as instalações do Centro Integrado de Monitoramento e Operações de Petrópolis (CIMOP).

O sistema do município funciona de maneira integrada ao Corpo de Bombeiros, SAMU, Companhia Petropoliana de Trânsito e Transporte (CPTRans), Guarda Municipal, Defesa Civil e a própria Polícia Militar foi elogiado pelo comando da PM. Para o novo representante do órgão, o alinhamento e o trabalho em conjunto com os diferentes setores de gestão e segurança pública, oferece forte contribuição para a organização da cidade.



À frente do órgão desde a última sexta-feira (3), o coronel André Henrique de Oliveira aproveita os primeiros dias de gestão para conhecer as demandas da cidade e atua para a manutenção do trabalho integrado entre os setores. “A união de forças é sempre benéfica para a população. Quanto mais integração houver entre as equipes, melhores serão os resultados, seja qual for a área. Nossas equipes estão à disposição para colaborar com a atuação da PM, como sempre foi feito. Essa estrutura do CIMOP é um exemplo. É uma importante ferramenta de trabalho em conjunto que o governo tem com os órgãos. Vamos continuar os trabalhos para que mais avanços sejam garantidos para o reforço da segurança da nossa cidade”, afirmou o prefeito Hingo Hammes.



Acompanhado dos secretários de Serviços, Segurança e Ordem Pública (SSOP), Karina Bronzo, e Defesa Civil e Ações Voluntárias, o tenente coronel Gil Kempers, o novo comandante esteve na sede da Defesa Civil, onde atualmente está instalado o CIMOP. “Aqui contamos com importante estrutura para o controle da nossa cidade. Ter a Polícia Militar integrada a esse sistema permite maior agilidade para a atuação dos agentes no reforço da segurança do nosso município”, pontuou o secretário de Defesa Civil. No local, o novo comandante verificou na prática como funciona o sistema.



“A estrutura oferece um bom suporte para as forças de segurança, seja a Polícia Militar, Civil, Defesa Civil ou Guarda Municipal. Essa integração é fundamental para se prestar um serviço de qualidade para a população”, destacou o coronel André Henrique de Oliveira, ressaltando a efetividade do sistema para a segurança. “Tenho experiência de outras cidades, como Saquarema e Búzios, onde foi implementado o monitoramento que traz forte colaboração para a redução dos índices de criminalidade, além de potencializar as ações da polícia militar e civil”, completou.



Além de permanecer com o serviço integrado entre os órgãos de gestão e segurança, o novo comandante do 26° BPMERJ pretende trazer para a cidade uma capacitação para os oficiais de segurança. O objetivo é fortalecer a atuação em conjunto com as comunidades através do treinamento de Polícia de Proximidade. “Essa é uma capacitação que oferece aos oficiais o conhecimento da importância de haver troca de informação entre população e órgão de segurança. O objetivo é desenvolver um trabalho que atenda as necessidades das comunidades, além de fortalecer a relação de confiança entre sociedade e a Polícia Militar, que percebemos ser um órgão bastante valorizado aqui na cidade”, reforçou.



Para a secretária da SSOP, Karina Bronzo, a troca de expertise entre os órgãos é de grande valor para a manutenção do trabalho que vem sendo realizado no município. “A Integração é um fator principal que temos aqui e pretendemos permanecer com essa atuação, unindo todas as forças. Tenho certeza que essa parceria vai continuar e isso trará ótimos frutos para a população”, disse.

O CIMOP tem atualmente 56 câmeras instaladas em 46 locais diferentes em toda cidade. Os aparelhos possuem tecnologia para filmagem em alta definição, com alcance de 1 km de distância e em 360°. O sistema de monitoramento permite ainda fazer investigações a partir de filtros de imagens por cor, direção, objeto, velocidade, ociosidade, entre outros.