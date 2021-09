Vacinação antirrábica - Reprodução

Publicado 09/09/2021 20:35 | Atualizado 09/09/2021 20:37

Petrópolis - Neste sábado (11), a Prefeitura de Petrópolis, por meio da Coordenadoria de Vigilância Ambiental do Departamento de Vigilância de Saúde, realizará a quarta etapa da campanha de vacinação antirrábica animal no município. A aplicação da vacina será realizada na região de Araras, Itaipava e Vale do Carangola, em locais fixos e postos volantes. Até o momento, 9.823 animais foram vacinados na campanha deste ano, sendo 7.687 cães e 2.136 gatos.

A Secretaria de Saúde tranquiliza a população em relação aos problemas registrados em Magé. “Vamos manter a vacinação antirrábica animal para este sábado. O que aconteceu em Magé foi um caso totalmente isolado, em que foi constatado que os cães mortos receberam insulina em vez de vacina contra a raiva. A situação foi investigada, houve apuração do caso e, seguindo a orientação da Secretaria de Estado, vamos manter a vacinação em Petrópolis”, disse o secretário de Saúde, Aloisio Barbosa Filho, tranquilizando a população.

A recomendação pela continuidade da campanha aconteceu após reunião realizada entre o Ministério da Saúde, Secretaria de Estado de Saúde, Secretaria de Saúde de Magé e Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFFRJ), nesta quarta-feira (08). A indicação ocorreu após conclusão que os animais receberam injeções de insulina em vez da vacina contra raiva. Ao todo, naquela cidade, 30 cães tiveram reação após a vacina.

A Coordenadoria de Vigilância Ambiental de Petrópolis ressalta que, para a vacinação, os cães e gatos devem ter a partir de três meses de idade. Animais conduzidos por crianças, prostrados, com diarréia ou vômito não serão vacinados. A responsabilidade de deslocamento do animal é do tutor. É obrigatório o transporte de gatos em bolsas pet ou caixas. Os cães devem estar com coleira e guia, e os animais bravos usando também focinheira.

“A raiva é uma doença infecciosa viral aguda, que acomete mamíferos, podendo ser transmitida aos seres humanos. Vacinar os animais contra a raiva é a única forma de prevenir a doença e manter os animais saudáveis. Pedimos que a população esteja atenta às recomendações e chegue com antecedência aos pontos de vacinação”, ressalta o prefeito interino, Hingo Hammes.

Além disso, a Coordenadoria orienta que tutores ou responsáveis com mais de cinco animais na mesma residência com dificuldade de mobilidade, compareçam ao ponto de vacinação com antecedência para que seja avaliada a possibilidade da vacinação dos animais em domicílio. “É necessária a apresentação de documento de identidade com foto, CPF e comprovante de residência. Após às 14h, a nossa equipe não conseguirá realizar a vacinação em domicílio. Por isso pedimos que as pessoas compareçam com antecedência”, ressalta a coordenadora da Vigilância Ambiental da Secretaria de Saúde, Alessandra Cardoso.

A campanha de vacinação antirrábica terá continuidade no dia 25 de setembro na região de Nogueira, Corrêas, Samambaia, Retiro, Mosela, Bingen e Carangola. A aplicação da vacina no Centro, Coronel Veiga, Quitandinha, Valparaíso, Castelânea e Meio da Serra, ocorrerá no dia 16 de outubro. Em 27 de novembro, a campanha será finalizada atendendo os moradores da Estrada da Saudade, Cascatinha, Itamarati, Alto da Serra, Morin e Caxambu.

Confira os locais e horário de vacinação:

E.M. Celina Schechner - Santa Mônica - Itaipava – 09h às 17h

UBS Itaipava – 09h às 17h

C.E.I Luis Marchiori - Estrada do Gentio - Itaipava – 09h às 12h30

E.M. Paula Buarque - Estrada das Arcas - Itaipava – 13h30 às 17h

PSF Cuiabá – 10h às 13h30

Associação de Moradores Madame Machado – 09h às 12h

PSF 1° de Maio – 13h às 17h

PSF Vale do Carangola – 09h às 12h30

Poço dos Peixes - Araras – 14h30 às 17h

Associação de Moradores do Malta - Araras – 9h às 17h

Associação de Moradores Vista Alegre - Araras – 9h às 12h30

Associação de Moradores Santa Luzia - Araras – 13h30 às 17h

Colégio Anglicano de Araras – 9h às 17h