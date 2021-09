Enapampa 2021 acontece no Parque de Exposições de Itaipava até o próximo domingo (12) - Divulgação

Publicado 09/09/2021 08:26 | Atualizado 09/09/2021 11:48

Petrópolis - Após a confraternização para os expositores da 28ª Exposição Nacional do Cavalo Pampa (Enapampa) que aconteceu na noite de ontem (8), nesta quinta-feira começam as primeiras atividades de julgamento de animais do evento.

Confira abaixo a programação de hoje:

Programação desta quinta-feira (9) da Enapampa Reprodução

A Enapampa 2021 acontece no Parque de Exposições de Itaipava vai até domingo, dia 12, quando acontece o grande campeonato da Raça Adulto, entrega de prêmios e encerramento oficial.