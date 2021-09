Mostra de animais e competições são os atrativos da 28ª Exposição Nacional do Cavalo Pampa - Reprodução

Mostra de animais e competições são os atrativos da 28ª Exposição Nacional do Cavalo PampaReprodução

Publicado 08/09/2021 08:43 | Atualizado 08/09/2021 09:39

Petrópolis - Será dado o início nesta quarta-feira (8) à 28ª Exposição Nacional do Cavalo Pampa, que acontece no Parque de Exposições de Itaipava. Ao todo, 300 animais da raça serão expostos no evento, que vai contar com competições até seu grande final no domingo (12).

Evento vai contar com competições entre os expositores Divulgação

Hoje, o dia vai ser de recepção de animais e de uma confraternização para os expositores, às 19h.

O evento vai até o domingo, dia 12, quando acontece o grande campeonato da Raça Adulto, entrega de prêmios e encerramento oficial.