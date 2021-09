Prefeito de Petrópolis, Hingo Hammes, participou de ato cívico pelo Dia da Independência, em Itaipava - Divulgação/Ascom

Prefeito de Petrópolis, Hingo Hammes, participou de ato cívico pelo Dia da Independência, em ItaipavaDivulgação/Ascom

Publicado 07/09/2021 19:54

Petrópolis - O prefeito de Petrópolis, Hingo Hammes, participou na manhã desta terça-feira (7), acompanhado de secretários de governo e vereadores, de um ato cívico pelo Dia da Independência, no Trevo de Bonsucesso, quando foi realizado o hasteamento da bandeira nacional, que ficará de forma permanente no local.

A solenidade contou também com a participação da Banda do 32ª Batalhão de Infantaria Leve de Montanha (BIL Mth) - Batalhão Dom Pedro II e com uma exposição de veículos militares antigos. O evento reuniu autoridades civis, militares e convidados, e apresentou à sociedade as melhorias que a Prefeitura vem realizando no trevo, em parceria com a iniciativa privada, numa ação em parceria com a Associação Filantrópica de Petrópolis (Afipe).



Hammes fez questão de ressaltar a importância da data: "Não poderíamos deixar de lembrar a Independência do Brasil, uma data tão importante para todos nós. Gostaria também de destacar que estamos trabalhando para que Petrópolis seja centro das atenções do Estado nas comemorações do bicentenário da Independência, em 2022".



Hammes falou também das melhorias implementadas no trevo de Bonsucesso: "O trabalho que vem sendo feito aqui é um importante exemplo de que a união de forças entre o poder público e a iniciativa privada produz bons resultados. O local está muito bonito e, agora, com este pavilhão nacional, se consolida como mais um ponto que atrai atenção na região".



O projeto “Vamos Florir Itaipava”, foi elaborado pela Afipe e doado à Prefeitura. Ele incluiu a limpeza e manutenção das palmeiras, reforma do monumento do centenário da Estrada União e Indústria e plantio de bromélias ao redor das árvores, numa ação conjunta entre a Comdep e a Secretaria de Meio Ambiente.

Além disso, ele prevê o plantio de flores, mudas de plantas e árvores, abrangendo um trecho de aproximadamente quatro quilômetros, entre o trevo de Bonsucesso e as imediações do terminal de ônibus de Itaipava. A revitalização do canteiro central, área externa do Parque Municipal, Hortomercado e rotatórias do distrito, também estão incluídas no projeto.



Vera Cecília Pereira, presidente da Afipe, falou que, sem a parceria com a Prefeitura, o projeto Vamos Florir Itaipava seria inviável: "Agradeço muito a forma com que fui recebida por todos do governo, que abraçaram imediatamente a ideia, fazendo com que esse projeto saísse rapidamente do papel. Agora estamos trabalhando pela revitalização da réplica da Mazeppa, a carruagem aqui instalada no centenário da União e Indústria, para que até o fim do ano ela esteja de volta ao seu local de origem. Será o fechamento com chave de ouro da recuperação do trevo de Bonsucesso".



O secretário de Turismo, Samir El Ghaoui, falou em nome dos secretários. Ele também destacou a importância da solenidade como um evento cívico e enalteceu o belo trabalho que vem sendo realizado no trevo pelo governo municipal.

"Esta ação está sendo muito importante para o embelezamento da chegada a Itaipava, que há muito anos é uma referência turística da cidade. Conseguimos unir hoje aqui duas importante ações, uma cívica e outra de melhoria urbana", disse Samir, lembrando que o projeto da Afipe em breve chegará também a outras entradas da cidade, como as do Bingen e do Quitandinha.

A bandeira nacional que foi hasteada na ocasião foi doada pelo grupo Assaí Atacadista. Estiveram também presentes à solenidade o chefe do Centro General Ernani Ayrosa, coronel Tokio Nakashima Filho; os delegados da Polícia Civil João Valentim e Ney Loureiro; os secretários Fabio Júnior (Chefia de Gabinete), Fabio Alves (Procuradoria), Alex Christ (Controladoria), Marcelo Soares (Desenvolvimento Econômico), Gil Kempers (Defesa Civil), Karina Bronzo (SSOP), Edmardo Campbell (Meio Ambiente), Luciano Moreira (CPTrans), os vereadores Junior Coruja, Gil Magno, Junior Paixão e Marcelo Lessa, além do empresário Fernando Morelli, proprietário do Pátio 42 - um espaço dedicado a veículos militares antigos que apresentou três modelos no evento. Também estavam presentes o grupo Pelopes de ex-militares do 32ª Batalhão de Infantaria Leve de Montanha (BIL Mth) - Batalhão Dom Pedro II.