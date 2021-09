Palestra será conduzida por Paolla Clayr, do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Fluminense (IFFluminense) - Divulgação

Palestra será conduzida por Paolla Clayr, do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Fluminense (IFFluminense)Divulgação

Publicado 06/09/2021 10:29

Petrópolis - O que vem a sua mente quando falamos de uma construção sustentável? Essa é a questão levantada pela palestra “O outro lado da sustentabilidade: por soluções e materiais mais estratégicos”, organizada pelo projeto de extensão Cefet/RJ Sustentável: ações da Comissão de Coleta Seletiva Solidária (CCSS) do campus Petrópolis.

O evento, que é gratuito, acontecerá no dia 13 de setembro, às 18h, pela plataforma Conferência Web (RNP) e será conduzido por Paolla Clayr, do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Fluminense (IFFluminense).



Paolla – que leciona no curso de Arquitetura e Urbanismo e do Técnico em Edificações do IFFluminense e é doutoranda em Arquitetura pela UFRJ – pretende explicar como uma construção pode ser integrada e harmoniosa ao ecossistema de maneiras mais práticas, indo além das propostas mais conhecidas de sustentabilidade.



Os interessados em participar devem se inscrever pelo link bit.ly/inscricao-constsustentaveis. O evento emitirá certificado aos participantes.