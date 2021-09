Inspetores da Guarda Civil chegaram à festa de Ketellyn com a cadela Jujuba levando os presentes - Divulgação/Ascom

Publicado 07/09/2021 09:44

Petrópolis - No último domingo (5), os agentes da Guarda Civil Municipal de Petrópolis, em especial a Jujuba (uma Golden Retriever de 3 anos), deram um importante exemplo do papel social da instituição. Eles ajudaram a alegrar a festa de aniversário de 9 anos da pequena Ketellyn Sophia, que descobriu um câncer aos cinco anos e segue em tratamento.



O contato aconteceu no sábado (4), durante uma apresentação do Grupamento de operações com cães da Guarda Civil, no Parque Cremerie. "Foi justamente uma ação para mostrar o papel dos cães da guarda para a sociedade e que eles são agentes capazes de salvar vidas, prestar relevantes papéis como agentes", informou o cinotécnico do canil da Guarda, Leandro Lopes.



Parte da apresentação envolveu cães de mordida, de detecção e também os Golden Retriever (Chico e Jujuba), que fazem o trabalho de acompanhamento de pacientes com câncer no Centro de Tratamento Oncológico - CTO. Foi quando o inspetor Dimas e a Jujuba interagiam com as pessoas que participavam da apresentação, que eles conheceram a Ketellyn.

"Ela se aproximou da Jujuba e depois me contou que adorou fazer carinho nela e contou ainda que no dia seguinte seria aniversário dela. Conversamos com os pais, que contaram que ela amava cachorro. Aí demos a ideia de levar a Jujuba na festa", contou o inspetor.



No dia combinado, os inspetores chegaram na festa, com a Jujuba levando os presentes. A alegria está em imagens registradas do momento. "Foi emocionante! Ela ficou muito feliz, amou a surpresa. Sempre quis ter um cachorro, mas por causa do tratamento e também por morarmos num apartamento não podia. Esse ano ela completa três anos de tratamento e felizmente ela entrou no controle. Graças a Deus, não tem mais nenhum sinal de doença nela e agora ela está no processo de reabilitação. Foi muito legal a surpresa, o momento" relatou o pai da Ketellyn, Douglas Luiz Procópio.



Para o prefeito interino, Hingo Hammes, a atitude dos guardas reforça o importante papel que o trabalho com o canil desempenha na cidade: "Retomamos a cinoterapia junto ao CTO e a gente vê nos pacientes e até nos familiares o quanto a conexão com o cão faz bem. A nossa Guarda, nesse trabalho com cães, é referência nacional e segue padrões internacionais. Um trabalho que volta para a população com benefício".