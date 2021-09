Banner da prefeitura sinaliza barracas que fazem parte da iniciativa - Divulgação/Ascom

Banner da prefeitura sinaliza barracas que fazem parte da iniciativaDivulgação/Ascom

Publicado 06/09/2021 09:45

Petrópolis - Feirantes de Petrópolis se uniram para, em parceria com a prefeitura, por meio do Departamento de Agricultura da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, oferecer aos compradores descontos na hora da compra dos produtos hortifrutigranjeiros.

As barracas que aderirem ao projeto vão oferecer 5% de desconto no valor total da compra para as pessoas que estiverem imunizadas com a primeira dose e apresentarem o comprovante de vacinação. Para aqueles consumidores que já receberam as duas doses da vacina, o desconto será de 10%. Um banner da prefeitura vai sinalizar as barracas que farão parte da iniciativa.



O início da ação aconteceu neste domingo (5), na feira livre do Alto da Serra, com a presença do prefeito interino, Hingo Hammes. Ele falou sobre a importância da vacinação e como a iniciativa pode ajudar no processo de conscientização da luta contra a COVID-19 no município.



“As feiras são tradicionalmente um local com grande fluxo de pessoas e a participação dos feirantes nessa frente de combate à covid-19 é uma forma de estimular a vacinação e conscientizar as pessoas válida”, afirma Hammes.



O secretário de Desenvolvimento Econômico, Marcelo Soares, também enfatiza o benefício deste movimento: “As vendas nas feiras livres podem ser incrementadas e o auxílio das pessoas que trabalham nas bancas vão ajudar a promover a importância da vacinação”.



O diretor do Departamento de Agricultura, José Maurício Souza, que idealizou o projeto, explica que a ideia surgiu em conversa com os feirantes como forma de estimular as vendas: “Estive com vários feirantes e essa ideia, além de estimular as pessoas a vacinar, vai auxiliar o pessoal que trabalha na feira a vender mais. Todos gostam de ter um desconto e estamos com uma alta nos preços dos alimentos. Os dois lados, consumidor e feirante, ganham com essa ação”.