Igreja abriu cadastro para famílias que necessitam de cesta básica no município - Divulgação

Publicado 04/09/2021 18:23

Petrópolis - Uma campanha de arrecadação de alimentos para famílias em situação de vulnerabilidade social em Petrópolis foi iniciada pela Nossa Igreja, com sede localizada no Cascatinha. Até o dia 18 de setembro, a meta é angariar donativos para a entrega de, pelo menos, cem cestas básicas. A instituição religiosa ainda está disponibilizando um cadastro para quem necessita receber a ajuda.

Para contribuir com um quilo de alimento não perecível ou produto de limpeza, é fácil. Basta entrar em contato com os organizadores do projeto através do Instagram @nossaigreja.org_ ou nos telefones (24) 97402-4747 e (24) 99256-9673. A entrega também pode ser feita diretamente na igreja às quartas-feiras e domingos, das 19h às 21h30. A instituição fica localizada na Travessa Luiz Mendes Rodrigues, próximo à Matriz do Cascatinha.

A Nossa Igreja ainda está disponibilizando um veículo para buscar os donativos em qualquer região da cidade. Em caso de doação financeira, basta fazer um PIX para a chave 24 97402 4747. O comprovante da compra do alimento será posteriormente enviado ao doador.

Além da arrecadação, a Nossa Igreja abriu um cadastro para as famílias que necessitam de uma cesta básica no município. “O quase nada para você, pode ser o tudo para quem não tem nada. A nossa intenção é alcançar quem esteja precisando de ajuda em Petrópolis. Temos a certeza que as doações farão a diferença na vida de muitas famílias”, disse o pastor Adriano Mello.

Mesmo após a data estipulada para o término da campanha de arrecadação, a igreja vai continuar recebendo os donativos, para atender o máximo de pessoas cadastradas. “O trabalho não vai parar. Aos poucos, vamos tentar atender o máximo de pessoas cadastradas. Porém, se superarmos as expectativas, conseguiremos ajudar muito além do previsto”, concluiu Adriano.