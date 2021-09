Medida visa ampliar o público vacinado no município, além de evitar a perda de doses da vacina - Divulgação/Ascom

Publicado 03/09/2021 07:45

Petrópolis - Para evitar o desperdício de doses das vacinas contra a COVID-19, a Secretaria de Saúde está abrindo às empresas de todos os segmentos que tenham funcionários maiores de 18 anos ainda não vacinados, a possibilidade de cadastrar funcionários para receber as doses remanescentes.

Empresas interessadas devem entrar em contato com a Divisão de Imunização do município para fazer um pré-cadastro. A vacinação destes trabalhadores será feita de segunda a sábado, sempre no fim do dia (após as 17h) com a utilização de doses restantes em frascos abertos no horário regular da vacinação – 9h as 16h. A medida visa ampliar o público vacinado no município, além de evitar a perda de doses da vacina.

A prefeitura destaca que a medida é necessária uma vez que alguns tipos de imunizantes precisam ser utilizados no prazo máximo de seis horas após a abertura do frasco.

“Desde o início da vacinação, todos os esforços estão sendo feitos para evitarmos o desperdício de doses. Os pré-cadastrados serão chamados diariamente, sempre no fim do dia. Este chamado será feito conforme o número de doses restantes nos frascos abertos, após a verificação diária que é feita pela equipe da Imunização após o fechamento do ponto de vacinação. Nossa principal preocupação é evitar que doses sejam perdidas, pois elas precisam ser descartadas se não forem aplicadas dentro do prazo estabelecido pelo fabricante”, explicou o secretário de Saúde, Aloisio Barbosa da Silva Filho, destacando que, desde o início da vacinação, o município vem trabalhando para evitar perda das doses restantes nos frascos, buscando pessoas do público-alvo que está sendo vacinado em hospitais, clínicas de saúde, empresas e outras instituições.

Ele disse que, nesta fase da vacinação, tem sido cada vez mais difícil encontrar o público ainda não vacinado, maior de 18 anos, no período entre o fim da tarde e a noite, após o horário de vacinação regular, para utilização das doses remanescentes. Daí a decisão de fazer o pré-cadastro, com a ajuda das empresas.

As empresas interessadas devem entrar em contato com a Divisão de Imunização da Coordenadoria de Vigilância em Saúde pelo telefone 2246-6796.

Até quarta-feira (1º) a Secretaria de Saúde já contabilizava 206.665 pessoas vacinadas com a primeira dose da vacina contra COVID-19. Destas, 95.491 concluíram o esquema de vacinação, recebendo também a segunda dose. Outras 6.805 receberam a dose única do imunizante. Seguindo a orientação do Ministério da Saúde, o município iniciou também na quarta-feira a aplicação das doses de reforço em idoso com mais de 70 anos, que vivem em Instituições de Longa Permanência (ILPIs). No primeiro dia 44 idosos receberam a dose de reforço.