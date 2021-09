Produção média atual na cidade é de 40 mil garrafas de vinho - Reprodução

Produção média atual na cidade é de 40 mil garrafas de vinhoReprodução

Publicado 03/09/2021 08:00

Petrópolis/Areal - O município de Areal, na Região Serrana, tornou-se oficialmente a “Cidade da Uva”. Lei 9388/2021 foi sancionada e publicada nesta quinta-feira (2) no Diário Oficial do estado. O governador Cláudio Castro (PL) reconheceu a importância do título, atendendo ao deputado Marcus Vinícius (PTB) e outros 30 parlamentares que assinaram o projeto de lei oriundo da Assembleia Legislativa do Rio (Alerj).

O título, na avaliação de Marcus Vinícius, vai potencializar a cidade, que vem se estruturando para ser um polo de enoturismo. A produção média atual é de 40 mil garrafas de vinho.

“Os esforços da prefeitura de Areal sensibilizaram os deputados da Alerj e o governador. Agora seguiremos trabalhando para melhorar cada vez mais a infraestrutura do município, pois o título de Cidade da Uva contribuirá para atrair mais investimentos, fomentando o turismo, o comércio, a hotelaria. Assim vamos gerar mais empregos para a população”, destaca o deputado Marcus Vinícius.

No mês passado, o deputado integrou uma comitiva que recepcionou o Cônsul da Itália, Paolo Miraglia Del Giudice, em visita à vinícola da Família Eloy . Na presença dos secretários de Estado de Agricultura, Marcelo Queiroz, e de Desenvolvimento Econômico, Vinicius Farah, o cônsul recebeu uma carta do prefeito de Areal, Gutinho Bernardes, para levar ao prefeito da pequena cidade italiana de Montalcino, que possui semelhanças com Areal. Montalcino também é um município do interior que produz vinhos e possui diversas vinícolas.

A intenção é que no dia 10 de abril de 2022, data em que Areal completará 30 anos de emancipação politico-administrativa, ela seja consagrada cidade-irmã de Montalcino. E, em breve, Areal deve ganhar uma réplica de uma vila da Toscana, na Itália, com opções de hospedagem e gastronomia 7 estrelas.

“Cidade da Uva é um título em reconhecimento ao trabalho dos produtores e que poderá ajudar muito na expansão do mercado do vinho na região. Agradeço ao governador Cláudio Castro pela sanção da lei e por todos os esforços em atender aos pedidos dos municípios do interior”, destaca o vice-presidente da Alerj, deputado Jair Bittencourt, que também assinou o projeto que resultou na Lei 9388/2021.